تكنولوجيا: جهاز Moto Tab G20 سيصل إلى Flipkart خلال الأسبوع المقبل

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - لم تطلق شركة موتورولا جهازًا لوحيًا جديدًا منذ 10 سنوات، لكن يبدو ان الأمور سوف تتغير الآن. فقد كشفت شركة التجزئة الهندية Flipkart أن الشركة ستطلق الجهاز اللوحي Moto Tab G20 في 30 سبتمبر (أي الخميس المقبل).

سوف يستهدف هذا الجهاز اللوحي على الأرجح الأطفال والطلاب في العمل المدرسي والترفيه، وسيتم تشغيله بواسطة نظام Android 11 مع وضع الأطفال. وسيكون له هيكل معدني، مما يجعله متينًا للغاية.

سيأتي الجهاز بسعر معقول في الغالب، وسيحتوي على شاشة IPS LCD بحجم 8 بوصة ودعم لصوت Dolby Atmos. كما انه سيعمل بواسطة شرائح Helio P22T (12 نانومتر) مع 3 جيجابايت من الذاكرة العشوائية وتخزين داخلي بسعة 32 جيجابايت (من المفترض أن يكون هناك فتحة microSD)، وستأتي البطارية بسعة 5100 مللي أمبير

جدير بالذكر ان متجر Flipkart سيعرض المزيد من العروض القادمة من Motorola في 1 أكتوبر.

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