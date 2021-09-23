تكنولوجيا: انخفاض شحنات iPhone 13 Pro حتى أواخر أكتوبر.. وفقًا للتقديرات

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أطلقت شركة أبل أحدث هواتفها الذكية والأجهزة اللوحية الأسبوع الماضي، وكالعادة كان هناك اقبال كبير على الطلبات المسبقة، وبالتالي فإن عمليات التسليم لبعض إصدارات iPhone 13 ستنخفض في أواخر شهر أكتوبر.

لذت، إذا قررت طلب iPhone 13 Pro مسبقًا، فستحصل عليه الآن في غضون شهر، على الأرجح لن يصل قبل 22 أكتوبر.

وفي الوقت نفسه، ستتأخر شحنات iPad mini أيضًا، إذ ستبدأ أبل في شحن بعض الأجهزة في وقت ما بعد 5 نوفمبر، كما ان اختيار خدمة النقش المجانية سيؤدي إلى تأخير الوصول لمدة 10 أيام إضافية.

وهذا الوضع ليس مقتصر فقط على الولايات المتحدة، بل ان الأسواق الرئيسية الأخرى مثل فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة ستحصل أيضًا على iPhone 13 Pro في موعد لا يتجاوز 22 أكتوبر.

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