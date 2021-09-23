خريطة أماكن سقوط الأمطار فى الـ48 ساعة المقبلة

الشارقة - اميمة ياسر - تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد غدا الجمعة، انخفاضا فى درجات الحرارة على كافة الأنحاء، حيث يسود طقس مائل للحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد معتدل على السواحل الشمالية، طقس حار على شمال الصعيد وجنوب سيناء، شديد الحرارة على جنوب البلاد.

توقعات الأرصاد اليوم:

انخفاض تدريجى فى درجات الحرارة على كل الأنحاء

أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية والوجه البحرى على فترات متقطعة

الجمعة:

أمطار خفيفة على مناطق من القاهرة الكبرى على فترات متقطعة من 2 صباحا : 8 صباحا

أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية والوجه البحرى على فترات متقطعة.