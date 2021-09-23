شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ديسكورد تبدأ باختبار تكامل يوتيوب بعد إغلاق اثنين من برامجها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت منصة ديسكورد في اختبار تكامل يوتيوب، وذلك بعد أسابيع من قيام منصة يوتيوب المملوك لشركة جوجل بإجبار اثنين من برامج ديسكورد الموسيقية الشهيرة على الإغلاق.

وبدأ تكامل يوتيوب بالظهور في عدد صغير من خوادم ديسكورد كجزء مما يبدو أنه اختبار جديد للتعاون بين المنصتين حسبما نقلت aitnews.

وتسمى الميزة Watch Together، وكما يوحي الاسم، فهي تتيح لأعضاء المنصة مشاهدة مقاطع فيديو يوتيوب معًا.

وبدأ اختبار لميزة مماثلة منذ 10 أشهر قبل أن تختفي وتعاود الظهور مثل Watch Together. ومن الواضح أن المنصة أعادت إعطاء الأولوية لهذه الميزة بسبب إغلاق بوتات الموسيقى مؤخرًا.

وتشبه ميزة Watch Together إلى حد بعيد تجربة شخص يبث شاشته في ديسكورد، ويظهر زر التشغيل إلى جانب خيارات مشاركة الفيديو والشاشة.

وتم تصميمها خصيصًا مع وضع يوتيوب في الاعتبار، مما يسمح لأعضاء خادم المنصة بإنشاء قائمة تشغيل لمقاطع فيديو يوتيوب من خلال البحث أو لصق روابط يوتيوب. ويمكنك حتى تبديل زر بعيد يتيح لأعضاء خادم المنصة الآخرين مشاركة القدرة على التحكم في التشغيل.

وبالرغم من أنها ليست متطابقة مع بوتات موسيقى Rythm و Groovy الشهيرة، يمكنك استخدام Watch Together للاستماع إلى الموسيقى من خلال يوتيوب في ديسكورد.

وتحذر المنصة عند استخدام ميزة Watch Together لأول مرة من أنك قد تشاهد إعلانات أثناء مقاطع فيديو يوتيوب.

تسمح الميزة لخوادم ديسكورد بإنشاء قوائم تشغيل عبر يوتيوب

تأتي إضافة الإعلانات وفرصة الأرباح المحتملة لمنصة يوتيوب المملوكة لشركة جوجل بعد أسابيع من بدء يوتيوب في إيقاف تشغيل برامج ديسكورد الموسيقية.

وأرسلت الشركة المملوكة لشركة جوجل خطاب وقف قانوني وكف إلى بوت Groovy في الشهر الماضي. مما أجبر الخدمة الشهيرة على التوقف في غضون أيام. ومن ثم وجهت يوتيوب انتباهها إلى بوت الموسيقى الأكثر شهرة Rythm، الذي توقف عن العمل في وقت سابق من هذا الشهر.

ويتاح التكامل في الوقت الحالي عبر عدد محدود جدًا من الخوادم. ولكن التقارير تقول إنه من المتوقع توسيع الاختبار خلال الأسابيع القليلة المقبلة.

وتهدف المنصة مبدئيًا إلى إطلاق الميزة لجميع المستخدمين بحلول نهاية شهر أكتوبر. وإذا كنت مهتمًا باختبار الميزة، فإنها متاحة حاليًا في خادم Game Labs في Discord.