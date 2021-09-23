شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: آبل لن تسمح بإعادة لعبة فورتنايت لمتجرها حتى يصبح الحكم نهائيًا.. التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لن تعود لعبة فورتنايت إلى متجر تطبيقات iOS فى أى وقت قريبًا، وذلك وفقًا لسلسلة من رسائل البريد الإلكترونى المنشورة عبر تويتر من قبل تيم سوينى، الرئيس التنفيذي لشركة Epic Games.

ووفقا لموقع البوابة العربية للأخبار التقنية، قال التقرير تم تعليق حساب مطور iOS الخاص بشركة Epic Games نتيجة انتهاكات الشركة المتعمدة لإرشادات متجر التطبيقات في شهر أغسطس 2020، مما مهد الطريق لمعركة قضائية للشركات.

ولكن في أعقاب الحكم فى وقت سابق من هذا الشهر، كانت حالة تطبيقات Epic Games لنظام التشغيل iOS – وخاصة فورتنايت – غير واضحة.

وتشير رسائل البريد الإلكترونى، سواء عبر تويتر أو مدونة Epic Games، إلى أنه من غير المرجح أن تعود تطبيقات Epic Games المتنوعة إلى متجر آب ستور في المستقبل المنظور.

وتوضح رسالة نشرها سويني بتاريخ 21 سبتمبر وأرسلها محامون يمثلون آبل أن الشركة المصنعة لهواتف آيفون لن تعيد حساب مطور Epic Games حتى يتم حل الطعون، وهى عملية قد تستغرق سنوات.

وتقول الرسالة: لقد مارست آبل تقديرها الخاص بعدم إعادة حساب برنامج مطور Epic Games في هذا الوقت، علاوة على ذلك لن تنظر آبل في أي طلبات أخرى لإعادة الوضع إلى سابق عهده. وذلك حتى يصبح حكم المحكمة نهائيًا وغير قابل للاستئناف.

وتشير الرسالة إلى أن القاضية إيفون غونزاليس روجرز خلصت إلى أن الشركة تتمتع بحقوقها في إنهاء أى حسابات مرتبطة بشركة Epic Games ترغب فيها من متجر التطبيقات، ودفعت Epic Games تعويضات مالية لخرق عقدها.

آبل لن تعيد فورتنايت قريبًا

ولا يزال مسار الاستئناف بشأن القضية فى حالة تغير مستمر، وأعلنت Epic Games عن نيتها استئناف أجزاء من الحكم الذى خسرته، وذلك بالرغم من أن المحكمة العليا لم توافق بعد على النظر فى القضية.

وصرحت الشركة المصنعة لهواتف آيفون بأنها لا تزال تدرس خياراتها للاستئناف القانونى ومع ذلك، أخبر الرئيس التنفيذى للشركة، تيم كوك، الموظفين بعد صدور الحكم أنه يتطلع إلى المضى قدمًا بعد صدور الحكم.

وفى كتابته عبر تويتر. صاغ سويني رفض آبل على أنه خيانة لتعهدها السابق بإعادة Epic Games بمجرد موافقة الشركة على اتباع إرشادات متجر التطبيقات

وكتب سويني: آبل كذبت، وأمضت عامًا في إخبار العالم والمحكمة والصحافة بأنهم يرحبون بعودة Epic Games إلى متجر التطبيقات إذا وافقنا على القواعد نفسها التي يتبعها أي شخص آخر، إنها إساءة استخدام لسلطتها الاحتكارية على أكثر من مليار مستخدم .