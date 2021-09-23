تكنولوجيا: الإعلان التشويقي لهاتف شاومي Civi يكشف عن تصميم يحاكي vivo X60 Pro

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - نشرت شركة شاومي مجموعة من الإعلانات التشويقية لهاتفها المرتقب Xiaomi Civi، حيث ظهر الهاتف بتصميم يحاكي vivo X60 Pro.

تستعد العملاق الصيني شاومي لكشف النقاب عن أول إصدار من سلسلة Xiaomi Civi الجديدة في حدث يعقد في 27 من سبتمبر، واليوم تقدم شاومي نظرة واضحة على تصميم هذا الإصدار من خلال عدد من الإعلانات التشويقية.

ويظهر هاتف Civi بتصميم يحاكي vivo X60 Pro المميز باللون الأزرق، بشكل خاص في وحدة الكاميرة الخلفية، وأيضاً ثقب الشاشة الخاص بالكاميرة الأمامية.

وفي نظرة أقرب لهاتف شاومي Civi يظهر الهاتف بغطاء خلفي بنقوش تحاكي النجوم، على غرار هاتف Oppo Reno5 Pro 5G.

كما تشير بعض التسريبات إلى أن هاتف Xiaomi Civi يأتي بتقنية Dolby Atmos في الصوتيات، مع منفذ USB-C، كما يأتي الهاتف بتصميم معدني، أيضاً لا يتضمن الهاتف مدخل 3.5مم للسماعات لذا سيحتاج هذا الإصدار إلى سماعات لاسلكية.

أيضاً كشفت شاومي عن أبعاد هاتف Civi بعرض 71.5مم وسماكة 6.98مم، كما يتميز بوزن 166جرام، ولقد ظهر الهاتف في الإعلانات التشويقية باللون الأزرق، بينما كشفت صور حية نشرت على Weibo عن اللون الأسود من الهاتف.

وفي تسريبات أخرى كُشِف عن بعض من مواصفات Civi الذي يأتي بمعالج Snapdragon 778G، وحجم شاشة 6.55 إنش، وجودة عرض FullHD Plus، كما يدعم معدل تحديث 120Hz.

أيضاً يأتي الهاتف بمستشعر رئيسي في الكاميرة الخلفية بدقة 64 ميجا بيكسل، وكاميرة سيلفي بدقة 32 ميجا بيكسل، كما يأتي الهاتف بقدرة بطارية 4500 mAh وتقنية الشحن السريع 55W، وينطلق الهاتف بواجهة MIUI 12.5.1.

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