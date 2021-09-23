تكنولوجيا: الإصدار العالمي من Xiaomi Pad 5 متاح الآن على AliExpress

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - لقد الإصدار العالمي من الجهاز اللوحي Xiaomi Pad 5 متاح الآن مقابل 458.16 دولارًا فقط على متجر AliExpress، وسوف تنتهي هذه الصفقة في غضون 16 ساعة.

ومن الجدير بالذكر ان هذا السعر ينطبق على إصدار 6 جيجابايت + 128 جيجابايت سواء اللون الرمادي او الأبيض، وهو يأتي مع طبقة زجاجية إضافية.

المواصفات الرئيسية لـ Xiaomi Pad 5:

الشاشة: بدقة WQHD+ وحجم 11 بوصة، مع دعم DCI-P3 و Dolby Vision.

معدل التحديث: 120 هرتز.

التخزين: 6 جيجابايت من الذاكرة العشوائية + 128/256 جيجابايت من الذاكرة الداخلية.

المعالج: Snapdragon 860 ثماني النواة من كوالكوم مع تقنية تصنيع 7 نانومتر.

الكاميرا: الخلفية بدقة 13 ميجابكسل والأمامية بدقة 8 ميجابكسل.

البطارية: بسعة 8720 مللي أمبير مع شاحن بقوة 22.5 واط.

مكبرات صوت رباعية، دعم Dolby Atmos.

الاتصال: Bluetooth 5.0.

الألوان: الرمادي والأبيض.

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