تكنولوجيا: الإصدار العالمي من Xiaomi Pad 5 متاح الآن على AliExpress

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - لقد الإصدار العالمي من الجهاز اللوحي Xiaomi Pad 5 متاح الآن مقابل 458.16 دولارًا فقط على متجر AliExpress، وسوف تنتهي هذه الصفقة في غضون 16 ساعة.
ومن الجدير بالذكر ان هذا السعر ينطبق على إصدار 6 جيجابايت + 128 جيجابايت سواء اللون الرمادي او الأبيض، وهو يأتي مع طبقة زجاجية إضافية.
المواصفات الرئيسية لـ Xiaomi Pad 5:
- الشاشة: بدقة WQHD+ وحجم 11 بوصة، مع دعم DCI-P3 و Dolby Vision.
- معدل التحديث: 120 هرتز.
- التخزين: 6 جيجابايت من الذاكرة العشوائية + 128/256 جيجابايت من الذاكرة الداخلية.
- المعالج: Snapdragon 860 ثماني النواة من كوالكوم مع تقنية تصنيع 7 نانومتر.
- الكاميرا: الخلفية بدقة 13 ميجابكسل والأمامية بدقة 8 ميجابكسل.
- البطارية: بسعة 8720 مللي أمبير مع شاحن بقوة 22.5 واط.
- مكبرات صوت رباعية، دعم Dolby Atmos.
- الاتصال: Bluetooth 5.0.
- الألوان: الرمادي والأبيض.
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