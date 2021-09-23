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تكنولوجيا: الإصدار العالمي من Xiaomi Pad 5 متاح الآن على AliExpress

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Sultan Alqahtani 0 تبليغ

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - لقد الإصدار العالمي من الجهاز اللوحي Xiaomi Pad 5 متاح الآن مقابل 458.16 دولارًا فقط على متجر AliExpress، وسوف تنتهي هذه الصفقة في غضون 16 ساعة.

ومن الجدير بالذكر ان هذا السعر ينطبق على إصدار 6 جيجابايت + 128 جيجابايت سواء اللون الرمادي او الأبيض، وهو يأتي مع طبقة زجاجية إضافية.

المواصفات الرئيسية لـ Xiaomi Pad 5:

  • الشاشة: بدقة WQHD+ وحجم 11 بوصة، مع دعم DCI-P3 و Dolby Vision.
  • معدل التحديث: 120 هرتز.
  • التخزين: 6 جيجابايت من الذاكرة العشوائية + 128/256 جيجابايت من الذاكرة الداخلية.
  • المعالج: Snapdragon 860 ثماني النواة من كوالكوم مع تقنية تصنيع 7 نانومتر.
  • الكاميرا: الخلفية بدقة 13 ميجابكسل والأمامية بدقة 8 ميجابكسل.
  • البطارية: بسعة 8720 مللي أمبير مع شاحن بقوة 22.5 واط.
  • مكبرات صوت رباعية، دعم Dolby Atmos.
  • الاتصال: Bluetooth 5.0.
  • الألوان: الرمادي والأبيض.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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