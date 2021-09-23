تكنولوجيا: هاتف غامض من Realme يظهر على منصة TENAA

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تستعد شركة Realme لإطلاق هاتف ذكي جديد يدعم الـ 5G قريب، وذلك وفقا لما ظهر على منصة TENAA مع المواصفات والصور. ويبدو أنه هاتف من الفئة المتوسطة مزود بإعداد كاميرا ثلاثي وبطارية كبيرة.

ولقد تم إدراج الهاتف تحت الأسماء الرمزية RMX3461 و RMX3463. وعلى ما يبدو، فإن تردد المعالج يصل إلى 2.4 جيجا هرتز، مما يشير تقربًا إلى شرائح Snapdragon 7 أو Dimensity 800. وسيأتي المعالج مقترن بذاكرة عشوائية بسعة 6/8/12 جيجابايت وذاكرة داخلية بسعة 128/256/512 جيجابايت.

والشاشة ستأتي Full HD+ بحجم 6.59 بوصة وعلى الأرجح ستكون من نوع LCD، وسيتم وضع مستشعر بصمة الأصبع من الجانب.

يحتوي الهاتف على كاميرا رئيسية بدقة 48 ميجابكسل مع مستشعرين إضافيين بدقة 2 ميجابكسل، في حين ستأتي البطارية بسعة 4880 مللي أمبير او ربما 5000 مللي أنبير مع دعم للشحن السريع بقوة 50 واط.

تم اعتماد RMX3461 و RMX3463 بالفعل من قبل 3C أيضًا، مما يعني أن إطلاقهما قريب جدًا، وذلك عندما سنتعرف على مزيد من التفاصيل حول الاسم والتسعير والتوافر.

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