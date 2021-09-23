تكنولوجيا: سلسلة nova 9 تنطلق رسمياً بمعالج Snapdragon 778G 4G وقدرة شحن 100W

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت هواوي رسمياً عن سلسلة هواتف nova 9 التي تضم معالج Snapdragon 778G 4G، وتدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 100W.

جيل جديد من هواتف هواوي المتوسطة من سلسلة nova ينطلق اليوم رسمياً في السوق الصيني، حيث تأتي سلسلة nova 9 بشاشة OLED، ومستشعر رئيسي في الكاميرة بدقة 50 ميجا بيكسل، ورقاقة معالج Snapdragon 778G 4G.

ويأتي هاتف nova 9 Pro بحجم أكبر في الشاشة مع كاميرة أمامية مزدوجة في ثقب الشاشة، والتي تتضمن اثنان من المستشعرات بدقة 32 ميجا بيكسل.

أيضاً يضم إصدار Pro نظام تبريد يتضمن جرافين VC، كما يأتي هذا الإصدار بتقنية الشحن السريع بقدرة 100W عبر منفذ USB C، ويتوافق الإصدارين في المواصفات الأخرى، حيث يأتي الهاتفين بنظام HarmonyOS 2.

ويتميز هاتف nova 9 بشاشة OLED بحجم 6.57 إنش، ومعدل تحديث 120Hz، كما تدعم الشاشة جودة عرض FHD بلس، بينما يأتي إصدار nova 9 Pro بشاشة OLED بحجم 6.72 إنش.

ويضم الإصدار الرئيسي مستشعر بدقة 32 ميجا بيكسل في ثقب يتوسط الشاشة، بينما يأتي إصدار Pro باثنان من المسشعرات بدقة 32 ميجا بيكسل في فتحة في الجانب الأيسر من الشاشة، على أن يأتي المستشعر الثاني بزوايا عرض فائقة الإتساع.

أيضاً يأتي كلا الهاتفين بمستشعر للبصمة مدمج في الشاشة، كما يضم الهاتفين مستشعر رئيسي في الكاميرة الخلفية بدقة 50 ميجا بيكسل بتقية RYYB، مع مستشعر بدقة 8 ميجا بيكسل بزوايا عرض واسعة، واثنان من المستشعرات بدقة 2 ميجا بيكسل لعمق التصوير ولقطات macro.

وتقدم هواوي هاتف nova 9 بقدرة بطارية 4300 mAh، ويدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 66W، من جانب أخر يأتي إصدار Pro بقدرة بطارية 4000 mAh وتقنية الشحن السريع بقدرة 100W لشحن الهاتف بنسبة 100% خلال 20 دقيقة فقط.

أيضاً من المقرر أن يتوفر هاتفين nova 9 و 9 Pro بألوان الأخضر، البنفسجي، والأزرق وأيضاً اللون الأسود، ويتوفر للبيع في السوق الصيني بدءاً من 29 من سبتمبر.

ويأتي النموذج الرئيسي من nova 9 بذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت رام وسعة تخزين 128 جيجا بايت بسعر 418 دولار، بينما يأتي النموذج الرئيسي من هاتف nova 9 Pro بذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت رام وسعة تخزين 128 جيجا بايت بسعر 542 دولار.

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