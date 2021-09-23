شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: يعنى إيه رصد مسبار ناسا لواحد من أكبر وأطول الزلازل على المريخ؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قاس مسبار InSight التابع لناسا واحدًا من أكبر وأطول الهزات الأرضية حتى الآن على كوكب المريخ، الذى امتد حوالي 1.5 ساعة، حيث قالت وكالة الفضاء الأمريكية إن مركبة الهبوط InSight رصدت واحدة من أكبر وأطول الزلازل حتى الآن، والذى تضمن هزات بلغ قوته 4.2 درجة، واستمر قرابة ساعة ونصف.

ووفقا لما ذكره موقع صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، احتفل جهاز قياس الزلازل الآلي بألف يوم على الكوكب الأحمر في 18 سبتمبر، عندما اكتشف أكبر هزة منذ وصوله إلى إيليسيوم بلانيتيا في عام 2018.

ويعادل الزلزال الذي بلغت قوته 4.2 درجة أكبر زلزال تم اكتشافه حتى الآن على سطح المريخ، ولكن على الأرض يمكن اعتباره خفيفًا، حيث يتم اكتشاف أكثر من 10000 زلزال من هذا المستوى كل عام.

ولم يكن المسبار قادرًا على إجراء القياس إلا بعد جهود لإزالة الغبار من الألواح الشمسية في وقت سابق من العام، مع الحفاظ على جهاز القياس يعمل.

واتخذ الفريق نهجًا لتحقيق ذلك من خلال رش لوح شمسي واحد بحبيبات رمل أكبر على أمل أن تهب الرياح عبر اللوحة الأخرى وينتج عنها إزالة ما يكفي من الغبار للسماح بدخول الطاقة إلى الجهاز، ويعد هذا ثالث زلزال كبير خلال شهر.

وليس من الواضح ما إذا كان المريخ قد تعرض لزلازل أكبر ولم يكتشفها InSight للتو، أو ما إذا كان هذا هو المستوى الأقصى الذي من المحتمل أن يكتشفه.

وكانت أطلقت وكالة ناسا برنامج InSight بهدف دراسة الموجات الزلزالية لمعرفة المزيد عن الجزء الداخلي من الكوكب الأحمر، وفهم كيفية تشكله وجوهره الداخلي.