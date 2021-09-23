تكنولوجيا: تسريبات تؤكد على أن هاتف Galaxy S22 Ultra يأتي بقلم S مدمج

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أوضخ تقرير Ice Universe الأخير بعض التفاصيل حول هاتف سامسونج القادم Galaxy S22 Ultra، حيث أكد التقرير على أن الهاتف يأتي بقلم S مدمج.

تتوالى التسريبات والتقارير التي توضح تفاصيل ومواصفات الجيل القادم من هواتف Galaxy S، وتركز التسريبات الجديدة بشكل خاص على أعلى إصدار من السلسلة القادمة Galaxy S22 Ultra.

كان هاتف S21 Ultra أول إصدارات سامسونج من سلسلة Galaxy S بميزة دعم قلم stylus، إلا أن القلم يتوفر بشكل مستقل ويمكن تثبيت القلم في حافظة للهاتف.

ومن جديد تقدم العملاق الكوري ميزة دعم قلم stylus في إصدار Ultra، إلا أن الإصدار القادم يأتي بفتحة مخصصة للقلم في تصميم الهاتف، ولتنفيذ هذا التغيير تعمل سامسونج على تطوير الهاتف بأبعاد للشاشة 19.3:9 ليحاكي Galaxy Note20 Ultra.

لذا من المتوقع أن يأتي هاتف S21 Ultra بتصميم أكثر إتساعاً في الشاشة لدعم الهاتف بجزء مخصص لتخزين قلم stylus.

من جانب أخر سيتم خفض التصميم المستدير في الزوايا، كما أضاف التقرير إلى أن سامسونج تدعم هذا الإصدار بقدرة بطارية 5000 mAh، ومن المتوقع أن تكشف التسريبات القادمة عن صور مسربة توضح تصميم Galaxy S22 Ultra بشكل أفضل.

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