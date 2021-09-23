قريبا في تويتر.. منع التغريدات من الاختفاء أثناء قراءتها

كتبت أسماء لمنور في الخميس 23 سبتمبر 2021 04:09 مساءً - منذ 3 ساعات

تخطط منصة تويتر لمعالجة شكوى طويلة الأمد لدى الأشخاص من خلال تطبيق الهاتف المحمول الخاص بها.

وإذا كنت تستخدم تطبيق المنصة المحمول بشكل متكرر، فربما تكون قد لاحظت أن التغريدات تختفي أحيانًا خلال قراءتها.

وترى هذا يحدث عندما يتم تحديث مخططك الزمني، ويحدث غالبًا عندما يرد الكثير من الأشخاص على تغريدة واحدة.

وقالت الشركة: نعلم أنها تجربة محبطة. لذلك نعمل على تغييرها، مضيفة أنها تخطط لطرح مجموعة متنوعة من التحديثات على مدار الشهرين المقبلين لمعالجة المشكلة.

ولم توضح المنصة الشكل الذي تبدو عليه هذه التغييرات. ولكن وعدت بأنها تحافظ على جدولك الزمني محدثًا مع منع التغريدات من الاختفاء أثناء قراءتها.

وقالت الشركة: يمكن لتغريدة أن ترفع الجدول الزمني لأعلى أثناء إضافة الردود إلى المحادثة المستمرة. نظرًا لأن بعض المحادثات يمكن أن تتطور بسرعة، فقد أدى ذلك إلى عدم رؤية نفس التغريدة مرة أخرى في الجدول الزمني.

وفي تغريدة ترد على أحد المستخدمين، وضح حساب الدعم الخاص بالشركة ما تحاول إصلاحه بشكل أكثر بساطة: نريدك أن تكون قادرًا على التوقف وقراءة تغريدة دون أن تختفي من العرض.

وبالرغم من أنه ليس من الواضح ما هي التغييرات التي تخطط المنصة لإجرائها. ولكن يمكن أن تكون الإصلاحات موضع ترحيب للأشخاص الذين تأثروا باختفاء التغريدات.

كانت المنصة تختبر في الأشهر الأخيرة العديد من الميزات الجديدة، على سبيل المثال، قالت الشركة مؤخرًا إنها تبدأ باختبار أداة لإزالة المتابعين في وقت ما من هذا الشهر. وبدأت أيضًا مؤخرًا بطرح ميزة مجتمعاتها للمستخدمين.

وبدأت الشركة في الآونة الأخيرة بطرح مظهر الجدول الزمني الجديد، الذي يشبه كثيرًا خلاصة الأخبار عبر فيسبوك.

ويأخذ تصميم المخطط الزمني الجديد الصور ومقاطع الفيديو وملفات GIF ويضعها في وضع ملء الشاشة. ويمنح هذا التغيير التطبيق تصميمًا من الحافة إلى الحافة يزيل الهوامش على الجانبين.