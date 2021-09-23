تكنولوجيا: سامسونج تؤكد على إطلاق Galaxy F42 5G في 29 من سبتمبر

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - حددت العملاق الكوري يوم 29 من سبتمر الجاري للإعلان الرسمي عن هاتف Galaxy F42 5G، ولقد كُشِف عن عدد من الإعلانات التشويقية التي تستعرض مواصفات هذا الإصدار.

رصدت الإعلانات الترويجية لهاتف Galaxy F42 5G على الصفحة الرسمية في Flipkart، كما أشارت التسريبات السابقة إلى أن Galaxy F42 5G يأتي بنفس مواصفات Galaxy A22 5G، إلا أن الإصدار الجديد يظهر بتصميم يختلف في الكاميرة الخلفية.

ويأتي هاتف Galaxy F42 5G بمستشعر رئيسي في الكاميرة الخلفية بدقة 64 ميجا بيكسل، ومن المتوقع أن يأتي المستشعر الثاني بزوايا عرض واسعة، بينما يدعم المستشعر الأخير عمق التصوير.

كما يأتي الهاتف بشاشة تدعم معدل تحديث 90Hz وجودة عرض FullHD Plus، كما تضم الشاشة نتوء للكاميرة الأمامية.

أيضاً من المقرر أن يضم هاتف Galaxy F42 5G بطارية بقدرة 5000 mAh، ويدعم حتى 12 من شبكات 5G، كما تؤكد الصور على أن الهاتف يأتي بمستشعر للبصمة في الإطار الجانبي للهاتف، ويضم منفذ USB-C، ومدخل 3.5مم للسماعات.

يذكر أن هاتف Galaxy F42 5G رصد في قاعدة بيانات Geekbench خلال الفترة الماضية، والتي أكدت على أن هذا الإصدار يأتي بمعالج Dimensity 700، ونظام تشغيل Android 11، مع ذاكرة عشوائية 6 جيجا بايت رام على أن يتوفر الهاتف بإختيارات أخرى في الذاكرة العشوائية.

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