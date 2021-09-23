الارشيف / علوم وتكنولوجيا

تكنولوجيا: Poco تخطط للإعلان عن هاتف جديد من سلسلة C خلال الأسبوع المقبل

0 نشر
Sultan Alqahtani 0 تبليغ

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - نشرت شركة Poco إعلان تشويقي جديد للحدث الذي يعقد في 30 من سبتمبر للكشف عن إصدار جديد من سلسلة هواتف Poco C.

ويظهر في إعلان Poco التشويقي حرف “U” أيضاً، لذا من المتوقع أن يظهر في الحدث إصدار من سلسلة U الجديدة من الشركة.

ولقد حقق إصدار الشركة السابق Poco C3 مبيعات وصلت إلى 2 مليون وحدة في السوق الهندي خلال 9 أشهر من إطلاق الهاتف رسمياً وحتى شهر أغسطس الماضي.

ومن المتوقع أن يتم الكشف خلال الحدث عن هاتف Poco C4، أيضاً تشير التوقعات إلى أن الإصدار الجديد يأتي بتصميم يحاكي Redmi 10 على غرار إصدار الشركة السابق C3 الذي جاء بتصميم يحاكي هاتف شاومي Redmi 9.

المصدر

اعلان


الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا