شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: بدء استخدام أول تاكسى أجرة طائر من إيرباص مع بداية 2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يمكن لما يسمى بـ "سيارات الأجرة الطائرة" أن تحلق فوق المدن قبل انتهاء العام الحالى ، وإيرباص من بين الشركات التى ستنافس العملاء، وفقا لما ذكره موقع " digital trend" التقنى.

وكشفت شركة الطيران العملاقة هذا الأسبوع عن أحدث نسخة من طائرتها الكهربائية ذات الإقلاع والهبوط العمودى (eVTOL) والتي يمكن أن تصبح أول سيارة أجرة طيران، بمظهر رياضى أنيق ، ويأخذ CityAirbus NextGen أفضل الأجزاء من تصميماته السابقة التى تشمل متظاهري CityAirbus و Vahana.

وكشفت شركة إيرباص عن أحدث طائراتها من طراز eVTOL في مقطع فيديو تمت مشاركته عبر الإنترنت هذا الأسبوع.

والجدير بالذكر أن مصممي CityAirbus NextGen عملوا على جعل الآلة هادئة قدر الإمكان ، وهي مهمة إذا كانت تقوم برحلات منتظمة بما فى ذلك عمليات الإقلاع والهبوط فى المناطق المأهولة بالسكان.

وتقول شركة الطيران إن التاكسى الجوى الجديد يحافظ على مستويات الضوضاء أقل من 65 ديسيبل أثناء التحليق وأقل من 70 ديسيبل أثناء الإقلاع والهبوط ، مما يجعلها أكثر هدوءًا من المروحية التقليدية.

وقال برونو الرئيس التنفيذي لشركة ايرباص فى بيان إن طائرات الهليكوبتر لا تقل أهمية عن تكنولوجيا المركبات نفسها وأن هناك مسائل مثل التكامل الحضري ، والقبول العام لخدمات سيارات الأجرة الطائرة ، وإدارة الحركة الجوية الآلية ، مما دفع شركة إيرباص إلى النظر بعناية في هذه المجالات أيضًا.

وطائرة CityAirbus NextGen هي حاليًا فى مرحلة التصميم ، مع التخطيط للرحلة الأولى لنموذج أولي فى عام 2023.

وبينما يقوم عدد متزايد من الشركات بتصميم وبناء سيارات الأجرة الطائرة الخاصة بهم لخدمات النقل الحضرى ، فإن شركة إيرباص ، بخبرتها الطويلة في مجال البحث والابتكار في مجال الطيران ، هي بالتأكيد فى وضع جيد للنجاح فى هذا المجال.

وفى نهاية المطاف ، فإن قرار السماح بخدمات التاكسى الجوى فى المناطق الحضرية من eVTOL سيقع على عاتق المنظمين الذين يحتاجون إلى الاكتفاء بسلامة ليس فقط الطائرة ، ولكن أيضًا أنظمة التحكم في حركة المرور التى تدعم هذه الخدمات.