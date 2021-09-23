شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: رصد "فقاعة" عملاقة فى الفضاء تحير علماء الفلك.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رصد علماء الفلك مؤخرا "فقاعة" عملاقة فارغة فى الفضاء، وذلك خلال دراسة كانوا يجرونها عن كيفية تشكلّ النجوم، وفقا لموقع البوابة العربية للأخبار التقنية.

وأشار العلماء فى بحثهم الذى نشرت نتائجه بمجلة The Astrophysical Journal Letters، إلى أن الفقاعة تمتد لنحو ثلاثة آلاف تريليون ميل، وهى خالية من النجوم.

ولتفسير نشوء مثل هذه الفقاعة العملاقة، قال الباحث في الفيزياء الفلكية، شموئيل بيالى: "قد تكون الفقاعة تشكلت بعدما انفجر أحد المستعرات الأعظمية فى قلبها، ودفع الغاز إلى الخارج مشكلا هذا الفراغ".

وأضاف: "عندما يموت نجم، فإن مستعره الأعظم يولد سلسلة من الأحداث التى قد تؤدى فى النهاية إلى ولادة نجوم جديدة".

وتابع قائلا: "لقد اختبر علماء الفلك هذه الأفكار النظرية باستخدام عمليات المحاكاة فى الماضى، ولكن هذه هى المرة الأولى التى يمكننا فيها استخدام عروض حقيقية ثلاثية الأبعاد ولتقييم النظريات، وصولا إلى النتيجة النهائية"، حسبما نقلت صحيفة "ديلي ستار" البريطانية.

وجدير بالذكر أنه تم رصد الفقاعة العملاقة في الفضاء أثناء قيام الباحثين بتحليل خرائط ثلاثية الأبعاد للسحب الجزيئية التي تم إنشاؤها باستخدام بيانات من مسبار "غايا" الفضائى التابع لوكالة الفضاء الأوروبية.