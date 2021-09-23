تكنولوجيا: الإعلان الرسمي عن هاتف iQOO Z5 برقاقة معالج Snapdragon 778G

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت iQOO رسمياً اليوم عن هاتف iQOO Z5 الذي ينطلق برقاقة معالج Snapdragon 778G، وشاشة مميزة بمعدل تحديث 120Hz، كما ينطلق بسعر يبدأ من 293 دولار.

يتميز هاتف iQOO Z5 بشاشة IPS LCD بحجم 6.67 إنش، وجودة عرض FHD بلس، كما يأتي الهاتف بمعدل تحديث 120Hz، وثقب للكاميرة الأمامية بدقة 16 ميجا بيكسل.

كما يضم الهاتف معالج Snapdragon 778G وذاكرة عشوائية 8 أو 12 جيجا بايت رام، وسعة تخزين 128 أو 256 جيجا بايت.

وفي إعدادات الكاميرة الخلفية يضم الهاتف مستشعر GW3 رئيسي من سامسونج بدقة 64 ميجا بيكسل، مع مستشعر بدقة 8 ميجا بيكسل بزوايا عرض واسعة، وأخر macro بدقة 2 ميجا بيكسل.

أيضاً يضم الهاتف بطارية بقدرة 5000 mAh، كما يأتي بقدرة شحن 44W، وينطلق الهاتف بواجهة Origin OS، ونطام تشغيل Android 11، ومن المتوقع أن ينطلق الهاتف للأسواق العالمية بواجهة Funtouch OS 12.

كما يضم هذا الإصدار مكبرات صوتية ستريو، ومستشعر للبصمة في الإطار الجانبي للهاتف، ومن المقرر أن ينطلق iQOO Z5 بألوان الأبيض، الأزرق، وأيضاً الأزرق المتدرج، ويأتي بسعر يبدأ من 293 دولار للنموذج الرئيسي المميز بذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت وسعة تخزين 128 جيجا بايت.

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