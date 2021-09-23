تكنولوجيا: هاتف Galaxy A13 5G يأتي بمستشعر رئيسي بدقة 50 ميجا بيكسل

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تستعد شركة سامسونج لإطلاق إصدار جديد من هواتف الشركة المتوسطة Galaxy A13 5G، حيث يأتي الهاتف بمستشعر رئيسي في الكاميرة الخلفية بدقة 50 ميجا بيكسل كما يدعم الهاتف بطارية بقدرة 5000 mAh.

أشارت التسريبات التي نشرت حتى الآن إلى أن سامسونج تقدم هاتفها المرتقب Galaxy A13 5G بسعر 200 يورو تقريباً، واليوم تعود التسريبات لتؤكد على أن هذا الإصدار سيكون الأقل سعراً في هواتف سامسونج 5G.

ولقد أشار مصدر التسريبات إلى أن هاتف سامسونج يأتي بنموذج رقم SM-A136B، كما يضم مستشعر سامسونج ISOCELL JN1 بدقة 50 ميجا بيكسل، أيضاً يدعم الهاتف بطارية بقدرة 5000 mAh.

كما تشير التوقعات إلى أن سامسونج تخطط للإعلان عن هذا الإصدار في حدث يعقد قبل نهاية هذا العام، بينما يتوفر في الأسواق في بداية 2022.

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