شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كم ستدفع ناسا للشركات الخاصة من أجل بناء محطتها الفضائية الجديدة؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستعد وكالة ناسا للتوقف عن استخدام محطة الفضاء الدولية بحلول نهاية العقد، وبالتالي تبحث وكالة الفضاء الأمريكية عن شركات خاصة لاستبدالها وتأمل في منح عقود بقيمة 400 مليون دولار للقيام بذلك، وقال فيل ماكاليستر، مدير الرحلات الفضائية التجارية في ناسا، إن الوكالة تلقت ما يقرب من اثني عشر اقتراحًا 'لاستبدال محطة الفضاء الدولية، التي انطلقت في المدار في نوفمبر 1998.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، أضاف مكاليستر، "لقد تلقينا استجابة قوية بشكل لا يصدق من الصناعة لإعلاننا عن مقترحات بشأن إصدارات تجارية تذهب مباشرة إلى المدار".

وكانت في وقت سابق من هذا العام، كشفت ناسا عن مشروع وجهات تجارية LEO (مدار أرضي منخفض) لمساعدة الشركات الخاصة على بناء محطة فضائية خاصة بها.

لم يذكر مكاليستر الشركات التي تعمل على المقترحات، لكن بعض شركات استكشاف الفضاء أبدت بالفعل اهتمامًا علنيًا ببناء محطة فضائية خاصة.

أشارت CNBC إلى أن أكثر من 50 شركة كانت مهتمة بمشروع Commercial LEO Destinations عندما تم الإعلان عنه، بما في ذلك SpaceX و Boeing و Blue Origin.

وقالت شركة Collins Aerospace في شارلوت بولاية نورث كارولينا إنها تبني نظامًا لدعم الحياة لمحطة فضائية خاصة، رغم أنها رفضت الكشف عن المشتري الغامض.

كما ناقشت شركة أكسيوم سبيس، وهي شركة سياحة فضائية خاصة تدير الرحلات إلى محطة الفضاء الدولية مع سبيس إكس، بناء "أول محطة فضائية خاصة في العالم" على موقعها على الإنترنت، مضيفةً أن الإنشاءات جارية.