شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كم ستدفع ناسا للشركات الخاصة من أجل بناء محطتها الفضائية الجديدة؟ والان مع تفاصيل الخبر
ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، أضاف مكاليستر، "لقد تلقينا استجابة قوية بشكل لا يصدق من الصناعة لإعلاننا عن مقترحات بشأن إصدارات تجارية تذهب مباشرة إلى المدار".
وكانت في وقت سابق من هذا العام، كشفت ناسا عن مشروع وجهات تجارية LEO (مدار أرضي منخفض) لمساعدة الشركات الخاصة على بناء محطة فضائية خاصة بها.
لم يذكر مكاليستر الشركات التي تعمل على المقترحات، لكن بعض شركات استكشاف الفضاء أبدت بالفعل اهتمامًا علنيًا ببناء محطة فضائية خاصة.
وقالت شركة Collins Aerospace في شارلوت بولاية نورث كارولينا إنها تبني نظامًا لدعم الحياة لمحطة فضائية خاصة، رغم أنها رفضت الكشف عن المشتري الغامض.
كما ناقشت شركة أكسيوم سبيس، وهي شركة سياحة فضائية خاصة تدير الرحلات إلى محطة الفضاء الدولية مع سبيس إكس، بناء "أول محطة فضائية خاصة في العالم" على موقعها على الإنترنت، مضيفةً أن الإنشاءات جارية.