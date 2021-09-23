تكنولوجيا: سامسونج تطلق إصدار Thom Browne الخاص من ساعة Galaxy Watch 4 Classic

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أطلقت العملاق الكوري إصدارها الخاص من الساعات الذكية Galaxy Watch 4 Classic Thom Browne الذي يأتي بسعر 800 دولار.

كانت شركة سامسونج قد قدمت خلال الحدث الذي أقيم الشهر الماضي اثنان من المجموعات المميزة بثيم “Thom Browne” لهواتف Galaxy Z Flip3 وGalaxy Z Fold3، كما تتضمن المجموعات ساعة Galaxy Watch4 وسماعة Galaxy Buds2 بنفس تصميم “Thom Browne”.

واليوم تقدم العملاق الكوري إصدارها الخاص من ساعة Watch4 Classic الذكية الذي يأتي بتصميم Thom Browne، حيث ينطلق هذا الإصدار بسعر 800 دولار.

ويتضمن محتوى الصندوق الخاص بالساعة الذكية اثنان من سوارات المعصم للتبديل السوارة الأصلي في الساعة الذكية، على أن تتميز سوارة المعصم الأولى باللون الأبيض مع خطوط باللون الأحمر والأزرق، بينما تتميز السوارة الثانية باللون الرمادي، وسوارة تتضمن ثلاثة من الخطوط العريضة بألوان الأبيض والأزرق وأيضاً الأحمر.

كما يضم محتوى الصندوق شاحن للساعة الذكية، وتأتي الساعة الذكية بحجم 42 مم، ومن المقرر أن يتوفر الإصدار المحدود على موقع سامسونج في الولايات المتحدة بدءاً من 29 من سبتمبر.

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