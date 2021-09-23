يوتيوب تختبر تنزيلات الفيديو لمتصفح سطح المكتب

دبي - يزن راشد - تختبر منصة يوتيوب ميزة جديدة لمشتركي بريميوم Premium قد تجعل المواقع الخارجية المخصصة لتنزيل الفيديوهات وحفظها في الجهاز غير مفيدة إلى حد ما.

ومن الآن وحتى 19 أكتوبر، يمكن لمستخدمي Premium اختبار ميزة تتيح لهم تنزيل مقاطع الفيديو من متصفحهم.

وهذا الاختبار، الذي يجلب ميزة الهاتف المحمول الحالية إلى الويب، هو جزء من برنامج مستمر يسمح لمستخدمي Premium باختبار ما تعمل عليه المنصة.

ويتيح لك اشتراك YouTube Premium تخزين المحتوى لمشاهدته في وضع عدم الاتصال عبر نظامي التشغيل أندرويد و iOS.

وتكون مقاطع الفيديو قابلة للتنزيل افتراضيًا لمستخدمي Premium. ويمكن للمشتركين الذين لديهم إمكانية الوصول إلى أحدث إصدارات متصفحات جوجل كروم أو مايكروسوفت إيدج أو أوبرا النقر فوق الزر “تنزيل” أثناء مشاهدة مقطع فيديو، أو النقر فوق قائمة ثلاثية النقاط أثناء التصفح.

وبعد ذلك، يتمكن المستخدمون من الوصول إلى مقاطع الفيديو التي تم تنزيلها عبر خلاصة التنزيلات، التي يمكن الوصول إليه أيضًا عبر التنقل في الشريط الجانبي.

وتتيح الإعدادات للمستخدمين مسح كل شيء واختيار جودة التنزيل. لا يوجد خيار 4K ولا 360 بكسل. ولكن هناك دقة 1080 بكسل و 720 بكسل و 480 بكسل و 144 بكسل.

وعلى عكس مواقع الجهات الخارجية، لن تمنحك المنصة ملف فيديو لتخزينه عبر القرص لديك إلى الأبد.

وبدلاً من ذلك، يمكن للمشاهد الوصول إلى نسخة مخزنة مؤقتًا من الفيديو – يشبه تنزيل عرض نتفليكس لمشاهدته بلا اتصال أثناء وجودك على متن طائرة.

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يمكن لأعضاء يوتيوب بريميوم اختبار الميزة

يمكن للمستخدمين مشاهدة مقاطع الفيديو التي تم تنزيلها من خلال الانتقال إلى موقع المنصة عبر الويب وهم غير متصلون بالإنترنت.

وبعد ذلك، يرون نصًا يوضح أنهم في وضع عدم الاتصال. مما ينقلهم إلى صفحة جديدة تعرض مقاطع الفيديو التي قاموا بتنزيلها.

وتعمل الميزة أيضًا عبر تطبيق الويب التقدمي PWA. وتظل مقاطع الفيديو التي تم تنزيلها متاحة طالما أن جهاز المستخدم متصل بالإنترنت مرة واحدة على الأقل كل 30 يومًا.

ورفضت المنصة الإفصاح عما إذا كانت قد قامت بتوصيل الاختبار رسميًا لمستخدميها ومتى. ولكن عادةً، يمكن لأعضاء Premium تصفح التجارب المتاحة كميزة تأتي مع اشتراك YouTube Premium.

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