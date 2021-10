آبل لن تسمح بإعادة فورتنايت حتى يصبح الحكم نهائيًا

دبي - يزن راشد - لن تعود لعبة فورتنايت إلى متجر تطبيقات iOS في أي وقت قريبًا، وذلك وفقًا Apple lied. Apple spent a year telling the world, the court, and the press they’d "welcome Epic’s return to the App Store if they agree to play by the same rules as everyone else". Epic agreed, and now Apple has reneged in another abuse of its monopoly power over a billion users. — Tim Sweeney (@TimSweeneyEpic) September 22, 2021 من رسائل البريد الإلكتروني المنشورة عبر تويتر من قبل تيم سويني، الرئيس التنفيذي لشركة Epic Games.

وتم تعليق حساب مطور iOS الخاص بشركة Epic Games نتيجة انتهاكات الشركة المتعمدة لإرشادات متجر التطبيقات في شهر أغسطس 2020، مما مهد الطريق لمعركة قضائية للشركات.

ولكن في أعقاب الحكم في وقت سابق من هذا الشهر، كانت حالة تطبيقات Epic Games لنظام التشغيل iOS – وخاصة فورتنايت – غير واضحة.

وتشير رسائل البريد الإلكتروني، سواء عبر تويتر أو مدونة Epic Games، إلى أنه من غير المرجح أن تعود تطبيقات Epic Games المتنوعة إلى متجر آب ستور في المستقبل المنظور.

وتوضح رسالة نشرها سويني بتاريخ 21 سبتمبر وأرسلها محامون يمثلون آبل أن الشركة المصنعة لهواتف آيفون لن تعيد حساب مطور Epic Games حتى يتم حل الطعون. وهي عملية قد تستغرق سنوات.

وتقول الرسالة: لقد مارست آبل تقديرها الخاص بعدم إعادة حساب برنامج مطور Epic Games في هذا الوقت. علاوة على ذلك لن تنظر آبل في أي طلبات أخرى لإعادة الوضع إلى سابق عهده. وذلك حتى يصبح حكم المحكمة نهائيًا وغير قابل للاستئناف.

وتشير الرسالة إلى أن القاضية إيفون غونزاليس روجرز خلصت إلى أن الشركة تتمتع بحقوقها في إنهاء أي حسابات مرتبطة بشركة Epic Games ترغب فيها من متجر التطبيقات. ودفعت Epic Games تعويضات مالية لخرق عقدها.

آبل لن تعيد فورتنايت قريبًا

لا يزال مسار الاستئناف بشأن القضية في حالة تغير مستمر. أعلنت Epic Games عن نيتها استئناف أجزاء من الحكم الذي خسرته. وذلك بالرغم من أن المحكمة العليا لم توافق بعد على النظر في القضية.

وصرحت الشركة المصنعة لهواتف آيفون بأنها لا تزال تدرس خياراتها للاستئناف القانوني. ومع ذلك، أخبر الرئيس التنفيذي للشركة، تيم كوك، الموظفين بعد صدور الحكم أنه يتطلع إلى المضي قدمًا بعد صدور الحكم.

وفي كتابته عبر تويتر. صاغ سويني رفض آبل على أنه خيانة لتعهدها السابق بإعادة Epic Games بمجرد موافقة الشركة على اتباع إرشادات متجر التطبيقات.

وكتب سويني: آبل كذبت. أمضت عامًا في إخبار العالم والمحكمة والصحافة بأنهم يرحبون بعودة Epic Games إلى متجر التطبيقات إذا وافقنا على القواعد نفسها التي يتبعها أي شخص آخر. إنها إساءة استخدام لسلطتها الاحتكارية على أكثر من مليار مستخدم .

