مايكروسوفت لديها فأرة جديدة Ocean Plastic

دبي - يزن راشد - رأينا على مر السنين العديد من أجهزة الفأرة من شركة مايكروسوفت، ولكن عملاقة البرمجيات أعلنت عن فأرة جديدة Ocean Plastic تركز على إعادة التدوير والاستدامة بدلاً من أدوات التحكم المبتكرة في عجلة التمرير أو دقة DPI العالية.

وتعتبر فأرة Ocean Plastic جديرة بالملاحظة لأنها تحتوي على غلاف مصنوع من 20 في المئة من بلاستيك المحيط المعاد تدويره وعبواته القابلة لإعادة التدوير بنسبة 100 في المئة.

وقال تعهد من مايكروسوفت في شهر أغسطس 2020 إنها تسعى إلى تحقيق هدف عمليات خالية من النفايات بحلول عام 2030. ووضع حد لاستخدام البلاستيك أحادي الاستخدام في التعبئة والتغليف بحلول عام 2025.

ويصنع الصندوق الصغير الذي تأتي ضمن هذه الفأرة من الخشب القابل لإعادة التدوير وألياف قصب السكر القابلة لإعادة التدوير، وتمثل خطوة نحو المستقبل.

وذكرت الشركة أيضًا برنامجًا مجانيًا عبر البريد حتى يتمكن الأشخاص من إرسال أجهزة الفأرة القديمة لإعادة التدوير.

وتستخدم تلك القشرة البلاستيكية مادة الراتنج مع المواد المعاد تدويرها المصنوعة من النفايات البلاستيكية التي يتم استردادها من المحيطات والمجاري المائية.

نتيجة لذلك تتحول النفايات البلاستيكية إلى كريات ويتم مزجها مع المواد الأخرى التي تشكل غلاف هذه الفأرة.

ومن أجل إنشاء الراتنج المستخدم في غلاف فأرة Ocean Plastic. فقد تعاونت عملاقة البرمجيات مع الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك). وهي شركة تابعة لشركة أرامكو السعودية.

ومن المدهش أن تستجيب صناعة البتروكيماويات لتحول المركبات الكهربائية من خلال زيادة تركيزها على البلاستيك.

فأرة مايكروسوفت لديها تغليف قابل لإعادة التدوير بالكامل

تتوفر فأرة Ocean Plastic للطلب المسبق بدءًا من اليوم بسعر 24.99 دولار. وتتميز بتقنية البلوتوث اللاسلكية المنخفضة الطاقة ووصلة Swift Pair.

ومثل جميع أجهزة Surface التي تم الكشف عنها خلال حدث الشركة، فإنها تتوفر بدءًا من 5 أكتوبر في الولايات المتحدة.

علاوة على ذلك تعد الشركة بعمر بطارية يصل إلى 12 شهرًا من بطارية AA واحدة يمكن استبدالها أو إعادة شحنها.

ويمكن للمالكين تخصيص أزرارها الثلاثة عبر برنامج مركز الفأرة ولوحة المفاتيح القابل للتنزيل. بينما يجب أن تكون تقنية عجلة التمرير وأجهزة الاستشعار مألوفة لأي شخص استخدم فأرة الشركة في العقود الثلاثة الماضية.

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