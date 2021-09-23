Surface Go 3 من مايكروسوفت يحصل على معالجات إنتل

دبي - يزن راشد - يعد Surface Go 2 من شركة مايكروسوفت أحد أفضل أجهزة الحاسب المحمولة الرخيصة التي يمكنك شراؤها، وقد حصل على تحديث عبر جهاز Surface Go 3 الجديد.

ويبدو الجهاز متطابقًا مع Surface Go 2. ويمتلك الجهازان نفس الشاشة بقياس 10.5 إنشات وبدقة 1920×1280 بكسل، ونفس مجموعة الكاميرات ومكبرات الصوت، ونفس المنافذ، ونفس الأبعاد.

وبالرغم من ذلك، هناك اختلاف واحد مهم يتمثل في معالجات إنتل الجديدة. وتقول مايكروسوفت إن الرقاقة تجعل Surface Go جهازًا أكثر قوة للاستخدام الخارجي – أسرع بنسبة 60 في المئة من سابقه.

ويمكن تكوين Surface Go 3 باستخدام Intel Pentium Gold 6500Y ثنائي النواة وذاكرة وصول عشوائي سعتها 4 جيجابايت.

وهناك خيار الترقية إلى معالج Intel Core i3-10100Y رباعي النواة من الجيل العاشر مع ذاكرة وصول عشوائي سعة 8 جيجابايت.

ويعتبر Surface Go 3 أصغر من أجهزة كروم بوك الأخرى التي تتميز بشريحة Core i3 نفسها. ويعمل الجهاز بنظام ويندوز 11، وتدعم الكاميرا خاصية التعرف على الوجه Windows Hello.

وتعمل الأجهزة التجارية على تشغيل Windows 10 Pro أو Windows 11 Pro. ويدعم Surface Go 3 بروتوكول Microsoft Pen، وذلك بالرغم من عدم تضمين القلم. وهناك تقنية LTE اختيارية، وتدعي الشركة أنها توفر عمر بطارية يدوم طوال اليوم.

وتتميز الشاشة بكونها تعمل باللمس ومزودة بمسند قابل للتعديل متوافق مع قلم Surface Pen، بحيث يمكنك الرسم والكتابة والرسم حسب حاجتك باستخدام تطبيقات ويندوز المتوافقة. ومع ذلك، تحتاج إلى TypeCover (الذي يباع بشكل منفصل) للكتابة.



مايكروسوفت تعلن عن Surface Go 3

يحتوي Surface Go 3 أيضًا على كاميرا أمامية بدقة 5 ميجابكسل لمكالمات الفيديو وكاميرا خلفية بدقة 8 ميجابكسل.

علاوة على ذلك يمكن للمصورين إدخال بطاقة SD بسهولة عبر قارئ بطاقة MicroSDXC المدمج، وهناك منفذ Surface Connect للمحولات المتوافقة.

ويعتبر Surface Go 3 جهازًا لوحيًا يعمل بنظام ويندوز 11 ميسور التكلفة يشبه في الحجم والسعر جهاز لوحي يعمل بنظام أندرويد من الفئة المتوسطة أو جهاز كروم بوك للتعليم.

ويبدأ سعر Surface Go 3 من 399.99 دولار، وهو متوفر الآن للطلب المسبق عبر متجر الشركة في أسواق محددة. ولا يمكنك شراء نماذج LTE حتى الآن. ولكن مايكروسوفت تقول إنها في طريقها في الأشهر المقبلة.

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