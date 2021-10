مايكروسوفت تعلن عن قلم اللمس Surface Slim Pen 2

دبي - يزن راشد - حدثت شركة مايكروسوفت قلمها النحيف ليناسب لوحة المفاتيح التي تلائم مغناطيسياً لوحة مفاتيح Surface Pro 8.

والجدير بالذكر أن Surface Slim Pen 2 يحتوي على شريحة مخصصة تسمى Microsoft G6 ووظيفة لمسية تهدف إلى جعل الكتابة والرسم أكثر واقعية.

ويمكن للقلم العمل مع منتجات Surface Pro 8 و Surface Go 3 و Surface Pro X و Surface Duo 2 عبر غطاء القلم الخاص به. ويمكن توصيله مغناطيسيًا بجانب Surface Laptop Studio الجديد.

وتقول الشركة إنها تعمل على توسيع نطاق تقنية اللمس لتعمل في العديد من التطبيقات، وعرضت القلم المستخدم في أدوبي فوتوشوب. وادعى الفنان أن طرفه الأكثر حدة يجعله أسهل في الاستخدام وأكثر استجابة.

وتوضح مايكروسوفت أن Surface Slim Pen 2 يوفر دقة متزايدة وتظليل أكبر. وتتمثل الميزة الجديدة الأبرز في Surface Slim Pen 2 البالغ سعره 129.99 دولار في الوظيفة اللمسية التي تهدف إلى جعل الكتابة والرسم أكثر واقعية.

بالإضافة إلى ذلك يمكن لميزة الجهاز إرسال إشارات لمسية عند استخدام الإيماءات في التطبيقات المدعومة.

وفي Microsoft Word، على سبيل المثال، تشعر بالاهتزاز عندما تخربش كلمة ما لحذفها، أو عندما تضع دائرة على النص لتحديدها أو تمييزها.

وتعمل هذه الميزة اللمسية الذكية عبر أجهزة محددة، بما في ذلك Surface Pro 8 و Surface Laptop Studio الذي يعمل بنظام ويندوز 11.

يتوافق القلم مع مجموعة كبيرة من أجهزة Surface القديمة والجديدة، فضلاً عن الأجهزة التي تدعم بروتوكول MPP. وفيما يلي القائمة الكاملة للمنتجات المتوافقة:

Surface Laptop Studio و Surface Pro 3 و Surface Pro 4 و Surface Pro 5 و Surface Pro 6 و Surface Pro 7 و Surface Pro 8 و Surface Pro X و Surface Duo و Surface Duo 2 و Surface Go و Surface Go 2 و Surface Go 3 و Surface Hub 2S و Surface Laptop و Surface Laptop 2 و Surface Laptop 3 و Surface Laptop 4 و Surface Studio و Surface Studio 2 و Surface Book و Surface Book 2 و Surface Book 3.



ويدعم Surface Slim Pen 2 تقنية Bluetooth 5.0، وتقول الشركة إنه يمكن أن يستمر حتى 15 ساعة لكل شحنة.

وبالنسبة لكيفية الشحن، فإن هناك عدة طرق. إذ يكون هناك شاحن يباع بشكل منفصل. وتتلقى قاعدة الشحن Surface Slim Pen 1 USB-C قريبًا تحديثًا لتتمكن من شحن هذا القلم الجديد.

بالإضافة إلى ذلك يمكن شحنه لاسلكيًا. وذلك أثناء توصيله مغناطيسيًا بلوحة مفاتيح Surface Pro Signature Keyboard. أو بجانب Surface Laptop Studio أو بغطاء قلم Surface Duo 2.

وتقول الشركة إن Surface Slim Pen 2 متاح للطلب المسبق مقابل 129.99 دولار.

