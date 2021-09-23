مايكروسوفت تكشف عن جهاز Surface Duo 2

دبي - يزن راشد - أعلنت شركة مايكروسوفت رسميًا عن جهاز Surface Duo 2 الجديد، وهو محاولتها الثانية لهاتف قابل للطي يعمل بنظام أندرويد.

ويحتفظ Surface Duo 2 بالتصميم الجذاب لنموذج الجيل الأول. ولكن يعالج على وجه التحديد العديد من الشكاوى. وهذه المرة، تضع الشركة كاميرا فعلية، ويدعم 5G، باستخدام معالج حالي، وتطرح شاشات أكبر.

ويحتوي Surface Duo 2، المتوفر بنفس اللون الأبيض مثل الجيل الأول بالإضافة إلى خيار أسود جديد، على شاشتين متصلتين بمفصل يسمح لك بفتحه مثل كتاب أو تثبيته مثل الخيمة.

ويبلغ قياس الشاشتين معًا 8.3 إنشات قطريًا، وكلاهما يتميز بمعدل تحديث أسرع يبلغ 90 هرتز.

ويسمح منحنى طفيف عبر الشاشة بمشاهدتها عند إغلاق Surface Duo 2، ويعرض لك الوقت والإشعارات الفائتة. وتم تغطية الشاشات بزجاج كورنينج.

ويوجد داخل نصف الجهاز معالج Snapdragon 888، مما يمثل ترقية مهمة بالمقارنة مع شريحة Snapdragon 855 التي كانت موجودة في الإصدار الأول.

كما أنه يدعم اتصال 5G، وهو ترقية أخرى بالمقارنة مع 4G التي كانت في أول جهاز. وتقول الشركة إنه أنحف جهاز 5G في السوق.

وكان Surface Duo الأصلي محملاً بكاميرا واحدة فوق الشاشة اليمنى، وهذه المرة، قامت الشركة بتثبيت نظام من ثلاث كاميرات على الجزء الخارجي من Surface Duo 2، مع عدسة قياسية واسعة وعدسة واسعة للغاية وعدسة مقربة. وتتميز جميع الكاميرات الثلاث بدقة 12 ميجابكسل، كما تتميز العدسة الواسعة والمقربة أيضًا بميزة التثبيت البصري للصورة.

ويتمثل العرض الرئيسي لخط منتجات Surface Duo في الإنتاجية، نظرًا لأنهما في الأساس هاتفان ذكيان قياسيان متصلان بمفصل.

وهذا لم يتغير هذا العام وتقول الشركة إنها توصلت إلى مزيد من التحسينات لمشاركة المعلومات بين الشاشتين ونشر تطبيق واحد عبرهما.

وتقول الشركة إن 150 لعبة، بما في ذلك Asphalt Legends 9 و Modern Combat 5 و Dungeon Hunter 5، تم تحسينها لاستخدام شاشة واحدة كذراع تحكم أثناء عرض اللعبة نفسها عبر الشاشة الأخرى.

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