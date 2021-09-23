مايكروسوفت تعلن عن Surface Laptop Studio

دبي - يزن راشد - أعلنت شركة مايكروسوفت عن جهاز Surface Laptop Studio، الذي خلف خط Surface Book لأجهزة الحاسب المحمولة القوية.

ويقدم الجهاز الجديد إعادة تصميم كاملة للحاسب المحمول الرائد من الشركة، متخليًا عن الشاشة القابلة للإزالة لصالح شاشة تتقدم للأمام لتحويله من حاسب محمول إلى جهاز لوحي (أو ما تسميه الشركة وضع الاستوديو).

ويتمثل التغيير الفوري والأكثر وضوحًا على جهاز Surface Book التالي في الشاشة والمفصل. وتدعم شاشة PixelSense بقايس 14.4 إنشًا معدل تحديث يصل إلى 120 هرتز و Dolby Vision.

وتستخدم الشركة مفصل مرن جديد تقول إنه متين ويسمح لهذا الحاسب المحمول بالانتقال بين أوضاع تشبه إلى حد كبير Surface Studio الأكبر. ويدعم Surface Laptop Studio ثلاثة أوضاع: الحاسب المحمول والمسرح والاستوديو.

ويقوم وضع الحاسب المحمول بترتيب الشاشة تمامًا مثل أي حاسب محمول عادي مع لوحة مفاتيح كاملة ولوحة لمس جديدة مع تقنية Haptic.

ويمكنك عبر وضع المسرح سحب الشاشة للأمام إلى زاوية مصممة للألعاب أو البث أو التقديم. ويغطي هذا لوحة المفاتيح، وتكون الزاوية أكثر ملاءمة لمشاهدة نتفليكس أو ممارسة الألعاب أو لمس الشاشة أو استخدام Surface Slim Pen 2 الجديد للكتابة بالحبر الرقمي.

ومثل Surface Pro 8، تنتقل الشركة إلى Thunderbolt 4 عبر Surface Laptop Studio. ويكون هناك منفذا USB 4 مع Thunderbolt 4 ومنفذ شحن Surface Connect المعتاد ومنفذ لسماعة الرأس بقياس 3.5 ميليمتر.

ويعني دعم Thunderbolt أنه يمكنك توصيل Surface Laptop Studio بشاشات 4K متعددة أو استخدام وحدة تخزين خارجية عالية السرعة أو حتى استخدام GPU خارجية لتحويل هذا الجهاز إلى حاسب ألعاب كامل.

وتستخدم مايكروسوفت أيضًا لوحة لمس زجاجية دقيقة مع ردود فعل لمسية عبر Surface Laptop Studio. وذلك بالرغم من عدم وضوح كيفية عمل ردود الفعل اللمسية على الفور.

ويشتمل Surface Laptop Studio في الداخل على معالجات إنتل من الجيل الحادي عشر الرباعية النوى، وحتى وحدة معالجة الرسومات RTX 3050 Ti من إنفيديا.

وتقول الشركة إن Surface Laptop Studio يكون متاحًا في الخامس من أكتوبر، في أول ظهور لنظام ويندوز 11.

اقرأ أيضًا: كيفية اختيار جهاز Surface مناسب لاستخدامك