شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تقرير: منسوب مياه البحار فى العالم يرتفع بمعدل ينذر بالخطر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف تقرير للمفوضية الأوروبية مؤخرا، أن مستوى سطح البحر في جميع أنحاء العالم بمعدل ينذر بالخطر يبلغ 0.12 بوصة سنويًا، وهذا هو تقرير حالة المحيط الخامس الذي تنشره خدمة كوبرنيكوس البحرية، باستخدام مجموعة من ملاحظات الأقمار الصناعية والقياسات في مواقع المحيطات المختلفة حول العالم، وسلسلة من نماذج الكمبيوتر.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، يكشف التقرير عن الطرق التي يتغير بها المحيط وعواقب تلك التغييرات، بما في ذلك ارتفاع مستويات سطح البحر، وارتفاع درجة حرارة المحيطات، وفقدان الجليد البحري.

ووجدوا أن ارتفاع درجة حرارة المحيطات وذوبان الجليد الأرضي قد تسبب في ارتفاع مستوى سطح البحر بمقدار 0.12 بوصة (3.1 ملم) سنويًا أعلى مما لوحظ في أي وقت في القرن الماضي.

وأوضح التقرير، أن مساحة الجليد البحري في القطب الشمالي آخذ في التناقص، ووجد أنه في الفترة من 1979 إلى 2020، فقد الجليد البحري المكافئ في المنطقة إلى حوالي ستة أضعاف حجم ألمانيا.

قال الدكتور أليكس أرنال ، الباحث البيئي في جامعة ريدينج،، إن الارتفاعات في المستوى أصبحت مشكلة حالية، وتسبب بالفعل مشاكل للمجتمعات الساحلية في جميع أنحاء العالم ، بما في ذلك المملكة المتحدة.

ويتضمن التقرير السنوي مساهمات من 150 عالمًا من أكثر من 30 مؤسسة أوروبية شهيرة، ومن المفترض أن تكون بمثابة مرجع للمجتمع العلمي والهيئات الوطنية والدولية وصناع القرار وعامة الناس.

يستكشفون مؤشرات مراقبة المحيطات الرئيسية لتتبع كيفية تغير المحيطات وتحليل التأثير، وتم تجميع مؤشرات المحيطات في ثلاث مجموعات: الحالة الفيزيائية للمحيط (المحيط الأزرق)، الحالة البيولوجية والكيميائية الحيوية للمحيط (المحيط الأخضر) ودورة حياة الجليد العائم في المناطق القطبية (المحيط الأبيض).

ووجد التقرير، أن ارتفاع درجة حرارة المحيطات والملوحة قد اشتدت في البحر الأبيض المتوسط في العقد الماضي، واكتشف الباحثون أيضًا أن ارتفاع درجة حرارة المحيط المتجمد الشمالي يقدر الآن بحوالي 4% في ارتفاع درجة حرارة المحيطات العالمية.