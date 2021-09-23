شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: اعرف إزاى تضيف "الخط الأحمر" و"السيجارة" فى كومنت الفيس بوك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تداول رواد شبكات التواصل الاجتماعي فيس بوك مؤخرا ظهور ميزة جديدة والتى تصدرت الترند، وهي "إضافة خط أحمر أو رمز سيجارة" أسفل التعليقات على شبكة التواصل، وهو الأمر الذى اتضح فى النهاية أنه ليس ميزة جديدة ولكنها حيلة تعتمد على الصور.

وقد انتشرت العديد من التساؤلات في الساعات القليلة الماضية حول طريقة إضافة هذا الخط الأحمر في التعليقات، الأمر الذي أثار جدلًا واسعًا بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، حيث اعتقد الكثيرون أن هذا الأمر ميزة جديدة أطلقتها شركة فيس بوك للمستخدمين، ولكن بعد الفحص تبين أن الخط الأحمر أو الملون ما هو إلا صورة للون معين تم قصها على شكل خط.

طريقة إضافة الخط الأحمر لتعليق فيس بوك:

- قم بفتح أي تعليق على أي منشور يضم هذا الخط الأحمر.

- اضغط على هذا الخط ليفتح في شكل صورة.

- قم بحفظ الصورة على هاتفك أو جهاز.

- قم بكتابة تعليق جديد وإعادة نشر الصورة التى تحتوى على خط أحمر.