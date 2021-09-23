شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مايكروسوفت تحسن تجربة اللعب فى ويندوز 11 .. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - من المتوقع أن تضمن شركة مايكروسوفت واجهة البرمجيات DirectStorage فى نظام ويندوز 11 القادم، وتعمل هذه الميزة على تسريع تحميل الألعاب فى الحاسب، وذلك من خلال تشغيل الألعاب عبر بطاقة الرسوميات المدمجة مباشرة دون الضغط على المعالج المركزى، وهذا من شأنه أن يجعل نظام التشغيل من أفضل أنظمة تشغيل الألعاب حتى الآن.

وقال موقع " البوابة العربية للأخبار التقنية " ما هى ميزة DirectStorage وكيف تعمل هي عبارة عن واجهة برمجة تطبيقات للتخزين تهدف إلى تقليل أوقات تحميل الألعاب من خلال التخلص من عبء بث البيانات.

وبمعنى آخر تتأكد الميزة من أن وحدة معالجة الرسومات فى جهاز ويندوز 11 تتلقى بيانات اللعبة بشكل أسرع دون استخدام الكثير من الخطوات.

وفى كل مرة تحتاج فيها اللعبة إلى تحميل الملفات دون هذه التقنية، ويجب أن تطلب بيانات مضغوطة من ذاكرة الوصول العشوائى.

ومن ثم تنتقل هذه البيانات المضغوطة إلى وحدة المعالجة المركزية لفك الضغط قبل أن تصبح متاحة لوحدة معالجة الرسومات لعرضها فى الشاشة.

ونتيجة لذلك تعمل ميزة DirectStorage على عرض الألعاب أسرع بكثير في جهاز ويندوز 11، وذلك من خلال تجنب أوقات التحميل وتقليل العناصر المنبثقة.

ولكي تعمل هذه التقنية في جهاز ويندوز 11 وحتى جهاز ويندوز 10، فإنه يجب أن تتوافر عدة متطلبات:

1 أن يحتوي حاسبك على قرص من نوع NVME SSD PCIe من الجيل الثالث. ومع ذلك يوصى باستخدام قرص من الجيل الرابع PCIe 4.0 للحصول على أقصى أداء.

2 يجب أن يحتوي على حاسبك على بطاقة رسوميات تدعم DirectX 12 أو أي نموذج أحدث.

3 أن يعمل حاسب ويندوز 10 بإصدار نظام التشغيل ويندوز 1909 أو أي إصدار أحدث.

وبغض النظر عن مدى مواصفات جهاز، فإن ميزة DirectStorate لن تعمل بشكل كامل عبر حواسيب ويندوز 10، وهذا يعود إلى أن حزمة تخزين ويندوز 10 لا تتوافق بشكل مناسب مع واجهات برمجة التطبيقات الجديدة.

ومن ناحية أخرى يستفيد مستخدمو نظام التشغيل الجديد بشكل كامل من ميزة DirectStorage ، ونتيجة لذلك إذا كنت تريد أن تحقق أقصى استفادة من حاسبك عند اللعب بالألعاب فيجب عليك الترقية إلى الإصدار الجديد بمجرد إطلاقه رسميًا.