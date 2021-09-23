تكنولوجيا: مايكروسوفت تكشف عن مجموعة Surface Adaptive لدعم ذوي الإحتياجات الخاصة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - انطلق حدث مايكروسوفت بعدد من الإعلانات عن أجهزة الشركة الجديدة، كما شمل الحدث الإعلان عن مجموعة Surface Adaptive التي طورت لدعم ذوي الإحتياجات الخاصة مع أجهزة الحاسب.

تدعم مجموعة Surface Adaptive المستخدمين من ذوي الإحتياجات الخاصة في إستخدام أجهزة الحاسب والأجهزة اللوحية بسلاسة أكبر، وذلك من خلال ملصقات keycap، وعلامات بارزة للمفاتيح، وأيضاً مؤشر لأماكن منافذ الأجهزة أو الفتحات.

يمكن أيضاً لملصقات keycap و bump أن تدعم المستخدم في تحديد مواقع المفاتيح الهامة في الأجهزة، أو تحديد موقع المنافذ والكابلات الخاصة بالجهاز.

أيضاً توفر الإكسسوار الداعم لفتح الجهاز تجربة أفضل مع حلقة تدعم السحب بسلاسة، ولقد طورت المجموعة بالتعاون مع مستخدمين من ذوي الإحتياجات الخاصة للتأكد من كفاءتها.

يذكر أن مجموعة Surface Adaptive صممت للعمل مع Surface Pro 7 والإصدارات الأحدث، و Surface 3 والإصدارات الأحدث، و Surface Book 3، و Surface Studio الجديد. كما أنه متوافق مع Surface Dock 2.

المصدر

اعلان





