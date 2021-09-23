«الأرصاد»: أمطار على القاهرة «الجمعة»

الشارقة - اميمة ياسر -

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنه من المتوقع أن تشهد القاهرة الكبرى أمطارا بنسبة 30% يوم الجمعة المقبل.

وأضافت، أن السواحل الشمالية وشمال الدلتا، يشهدان يومي الخميس والجمعة المقبلين، أمطارا على فترات متقطعة من اليوم، كما يتعرض البحر الأبيض المتوسط لحالة من الاضطرابات في أحوال الملاحة البحرية.

وأكدت الأرصاد ، أن البلاد ستشهد غدا الخميس انخفاضا ملحوظا في درجات الحرارة بعد موجة الحر التي شهدتها من الأحد الماضي وتنتهي اليوم الأربعاء.

وتبقى الظاهرة المؤثرة هي الشبورة المائية صباحا على الطرق المؤدية إلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء، أما بالنسبة للرياح فالرياح نشطة على السواحل الشمالية وشمال الصعيد وجنوب سيناء والقاهرة أحيانا وهذا يلطف من حرارة الطقس ويعطى شعورا بتحسن الجو.

وأضافت الهيئة، أن درجات الحرارة على مدار الأيام الماضية شهدت ارتفاعا بشقيها العظمى والصغرى.

ولكنها طمأنت المواطنين، موضحة أن الحرارة تبدأ في انخفاض تدريجي على أثر زيادة تأثير المرتفع الجوي ووجود منخفض في طبقات الجو العليا الجوي حيث تنخفض درجات الحرارة الى 31 درجة على القاهرة، الخميس المقبل.