فصل الخريف بدأ رسميًا اليوم .. الأرصاد : انخفاض في درجات الحرارة بدايةً من الغد الخميس

الشارقة - اميمة ياسر - قالت دكتورة إيمان شاكر، وكيل مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد، إن فصل الخريف بدأ رسميًا اليوم، مع ملاحظة انخفاض في درجات الحرارة، بدايةً من الغد الخميس، من درجتين إلى 5 درجات.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «اليوم»، اليوم الأربعاء، على قناة «dmc»، أن العظمى بالقاهرة اليوم وصلت إلى 35 درجة، وغدًا متوقع وصولها ل32، ثم 30 درجة حتى منتصف الأسبوع المقبل، بالإضافة إلى انخفاض على معظم أنحاء الجمهورية.

وأشارت إلى احتمالية سقوط أمطار على مناطق من السواحل الشمالية للبلاد، بدايةً من الغد، وتمتد على محافظات الوجه البحري ومدن القناة، الإسماعيلية، وبورسعيد، والسويس، بالإضافة إلى مناطق بسيناء.

وأضافت: "يوم الجمعة من الساعة الثانية صباحًا وحتى الثامنة صباحًا، متوقع فرص أمطار خفيفة على بعض المناطق المتفرقة من القاهرة".

وأشارت إلى احتمالية تخلل فصل الخريف حالات من عدم الاستقرار، على الرغم من كونه أكثر فصول السنة اعتدالا.