شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ناسا تكشف عن أعمال معقدة لرواد الفضاء.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شاركت وكالة الفضاء الأوروبية (ESA) فاصل زمني من محطة الفضاء الدولية يظهر رواد الفضاء توماس بيسكيت وأكيهيكو هوشيد أثناء سيرهما في الفضاء في وقت سابق من هذا الشهر.

تسلط ناسا الضوء على مدى صعوبة عمل رائد فضاء أثناء مثل هذه الأنشطة خارج المركبة (EVA) - لإعطاء السير في الفضاء اسمها الرسمي - حيث يقضي كلا الرجلين وقتًا طويلاً للغاية في مكان واحد أثناء أداء عمل معقد ببدلات ضخمة.

ستكتشف بسرعة الحقيبة الخاصة لرواد الفضاء التي تحتوي على جميع الأدوات التي يحتاجونها خلال نشاطهم خارج المركبة الفضائية ، والذي استمر 6 ساعات و 54 دقيقة، لمنع الأدوات من الطفو في هاوية الفضاء ، يتم ربط كل أداة بالجزء الداخلي للحقيبة ، والتي هي نفسها مقيدة بالجزء الخارجي من المحطة حسبما نقل موقع Digitartlends.

أثناء المشي أعد Pesquet و Hoshide قسمًا من المحطة الفضائية لترقية الألواح الشمسية التي ستعزز نظام الطاقة في الموقع المداري.

وقالت وكالة الفضاء الأوروبية إنه بعد السير الطويل في الفضاء ، احتفل رواد الفضاء ببعض الآيس كريم. قال بيسكيت في وقت لاحق: "تستغرق عمليات السير في الفضاء سبع ساعات وهي مثل أفضل الرياضات ، لذلك نحتاج إلى السعرات الحرارية بعد ذلك".

كانت هذه هي سادس رحلة سير في الفضاء يقوم بها Pesquet عبر مهمتين لمحطة الفضاء الدولية ، والرابعة لهوشيد ، عبر بعثتين أيضًا.

تنشر وكالة الفضاء الأوروبية سلسلة من الفواصل الزمنية للسير في الفضاء في الأشهر الأخيرة. يُظهر الشكل رائد فضاء مؤمنًا أثناء تحركه حول الجزء الخارجي من المحطة.

تم إجراء أكثر من 240 عملية سير في الفضاء في محطة الفضاء الدولية منذ بدء تشغيل المختبر الذي يدور في الفضاء قبل عقدين من الزمن. عادة ما تكون EVA لأعمال الصيانة أو الترقية.

تم بناء المحطة من قبل شركاء دوليين ، وتبعد مسافة ياردة واحدة عن الطول الكامل لملعب كرة القدم الأمريكية ، حيث وصفت ناسا أماكن المعيشة بأنها "أكبر من منزل من ست غرف نوم".

عادة ما يكون هناك حوالي ستة رواد فضاء يعيشون ويعملون على محطة الفضاء الدولية في أي وقت. تحقق من هذه المجموعة من مقاطع الفيديو التي تعرض كيفية عمل الطاقم والراحة واللعب خلال فترة وجودهم على متن القمر الصناعي الصالح للسكن.