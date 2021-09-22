تكنولوجيا: Brydge تقدم تحديث للوحة المفاتيح اللاسلكية لجهاز Surface Pro 8 الجديد

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أطلقت شركة Brydge اليوم تحديث جديد للوحة المفاتيح اللاسلكية لدعم جهاز مايكروسوفت الجديد Surface Pro 8، كما كشفت الشركة عن ملحق Thunderbolt 4.

تنطلق لوحة مفاتيح Brydge SP Plus الجديدة اليوم بنفس مواصفات لوحة Surface المتوفرة الآن، إلا أن الإصدار الجديد طور لدعم التصميم الجديد من أجهزة مايكروسوفت اللوحية.

وتتميز لوحة مفاتيح Brydge SP Plus بقدرة بطارية تستمر بعمر شحن حتى 6 أشهر، كما تأتي لوحة المفاتيح بإضاءة خلفية، وتدعم الإتصال عبر البلوتوث 5.0، وتضم لوحة تتبع بحجم 4 في 2.2 إنش.

أيضاً تأتي لوحة مفاتيح Brydge بتصميم يقدم تجربة تحاكي أجهزة الحاسب المحمول بشكل أفضل مقارنة بلوحة مايكروسوفت الأصلية لأجهزة surface التي تتميز بتصميم مسطح.

أيضاً قدمت Brydge اليوم ملحق Thunderbolt 4 الذي ينطلق بعنوان Brydge Stone Pro TB4، ويمكن أن يدعم اثنان من الشاشات بدقة 4K عند 60Hz، أو شاشة واحدة بدقة 8K عند 30Hz، ويضم الملحق 4 من منافذ Thunderbolt 4، مع مدخل للطاقة بقدرة 90W.

كما يضم الملحق 4 من منافذ USB A، وgigabit Ethernet، مع فتحة لبطاقة ذاكرة SD، ومن المقرر أن يتوفر Brydge SP Plus في 4 من أكتوبر على أن يبدأ الحجز المسبق اليوم.

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