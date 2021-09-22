تكنولوجيا: أي جهاز آيباد من أبل هو الأفضل بالنسبة لك؟ iPad أو iPad mini أو iPad Air أو iPad Pro؟

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - قد لا يكون هناك الكثير من الخيارات مثل الهواتف الذكية عندما يتعلق الأمر بالأجهزة اللوحية، ولكن لا يزال هناك عدد من القرارات التي يتعين اتخاذها بشأن ذلك الأمر.

تقدم العديد من الشركات أجهزة لوحية خاصة بها، ومن أشهرها أجهزة آيباد المقدمة من أبل. ومع ذلك، تقدم أبل وحدها عددًا من خيارات آيباد التي تتراوح من شاشات 7.9 بوصة إلى 12.9 بوصة. هناك أيضًا بعض الإصدارات القديمة، والتي على الرغم من توقف أبل عن إنتاجها، إلا أنها لا تزال متوفرة في أماكن أخرى، وعادة ما تتوفر بأسعار مناسبة.

في هذه المقالة، سوف نقارن جميع أجهزة آيباد الخمسة التي قدمتها شركة أبل مؤخرًا.

جهاز iPad mini (2021)

الأبعاد: 195.4 × 134.8 × 6.3 ملم

الوزن: 293 جرام

الشاشة: 8.3 بوصة بدقة 2266 × 1488 بكسل، True Tone

التخزين: 64 جيجابايت + 256 جيجابايت

الاتصال: شبكة Wi-Fi وشبكة خلوية

البطارية: تصل إلى 10 ساعات

الألوان: رمادي، وردي، بنفسجي، فضي

يتميز جهاز iPad mini 6 بتصميم مشابه بـ iPad Air (2020) مع حواف موحدة حول الشاشة، وأطراف مسطحة، ومستشعر بصمة الأصبع الموجود على زر الطاقة.

يعمل iPad mini 6 بمعالج A15 Bionic، وهي خطوة صاعدة مقارنةً بـ iPad Air و iPad (الجيل التاسع).

يقدم iPad mini 6 تقنية True Tone كما أنه يوفر دعم للجيل الثاني من Apple Pencil، كما أن لديه شاشة أكثر حدة عن جميع أجهزة iPad المتوفرة بكثافة 326 بكسل في البوصة.

ومقارنة بجهاز iPad mini 5 الأقدم، يحتوي iPad mini 6 على كاميرا أمامية مطورة تنتقل من 7 ميجابكسل إلى 12 ميجابكسل، وهي نفسها الموجودة بجهاز iPad Pro (2021)، كما يقدم أيضًا ميزة Center Stage.

يحتوي الجهاز على ما يصل إلى 256 جيجابايت من السعة التخزينية، ويتم شحنه عبر USB-C بدلاً من منفذ Lightning. هناك أيضًا إمكانات الجيل الخامس.

جهاز آيباد (الجيل التاسع)

الأبعاد: 250.6 × 174.1 × 7.5 ملم

الوزن، 487 جرام

الشاشة: 10.2 بوصة بدقة 2160 × 1620، True Tone

التخزين: 64 جيجابايت + 256 جيجابايت

الاتصال: شبكة Wi-Fi وشبكة خلوية

البطارية: تصل إلى 10 ساعات

الألوان: فضي، رمادي

يتمسك جهاز iPad القياسي من عام 2021 بنفس تصميم سابقه مع شاشة أكبر بحجم 10.2 بوصة مقارنة بإصدار iPad 9.7.

يدعم الجهاز مستشعر Touch ID مثل إصدار 2020، ولا توجد شاشة مغلفة بالكامل أو طلاء مضاد للانعكاس مثل iPad Air. ومع ذلك، فهو يوفر دعم لتقنية True Tone.

يتم تشغليه بمعالج A13 Bionic مقارنةً بمعالج A12 بإصدار 2020، وهناك دعم للوحة المفاتيح الذكية من أبل، مثل iPad Air. كما إنه متوافق مع الجيل الأول من Apple Pencil أيضًا، تمامًا مثل الإصدار الأقدم.

ولكن بهذا الإصدار تم تقليص الألوان المتوفرة إلى فضي ورمادي فقط، لا يوجد إصدار ذهبي.

توجد كاميرا خلفية بدقة 8 ميجابكسل وكاميرا أمامية واسعة الزاوية بدقة 12 ميجابكسل على جهاز iPad هذا، مع دعم لميزة Center Stage التي تم تقديمها لأول مرة على iPad Pro (2021).

وعلى الرغم من انه يدعم Center Stage و True Tone، إلا أنه يفتقر إلى بعض ميزات iPad Pro مثل ProMotion وزيادة السرعة الموجودة بـ Pro و iPad Air. ومع ذلك، فإن iPad 2021 يعتبر أرخص بكثير من طرازات Pro و Air.

جهاز iPad Air

الأبعاد: 247.6 × 178.5 × 6.1 ملم

الوزن: 458 جرام

الشاشة: 10.9 بوصة بدقة 2360 × 1640، True Tone

التخزين: 64 جيجابايت + 256 جيجابايت

الاتصال: شبكة Wi-Fi وشبكة خلوية

البطارية: تصل إلى 10 ساعات

الألوان: فضي، رمادي فلكي، ذهبي وردي، أخضر، أزرق

يقع iPad Air بين جهازي iPad Pro 11 و iPad (الجيل التاسع). ويتماشى التصميم مع iPad Pro أكثر من، مع نقل Touch ID إلى الأعلى، مما يسمح بإطارات أقل نحافة حول الشاشة، مثل iPad mini من عام 2021.

يعمل الجهاز بمعالج A14 Bionic ويدعم Apple Pencil (الجيل الثاني) وكذلك Apple Smart Keyboard أيضًا.

تشهد شاشة iPad Air أيضًا تحسينات عن iPad (الجيل التاسع)، مع إضافة طلاء مضاد للانعكاس ونطاق لوني أوسع، بالإضافة إلى شاشة أكبر في تصميم وأقل نحافة وأخف وزنًا، على الرغم من أنها تفتقد إلى تقنية ProMotion الموجودة في طرز Pro، بالإضافة إلى بعض الميزات الأخرى مثل اتصال 5G.

هناك كاميرا خلفية بدقة 12 ميجابكسل مثل iPad Pro، ولكنه لا يشمل عدسة Ultra-Wide الثانوية التي يمتلكها Pro. ستجد أيضًا كاميرا أمامية بدقة 7 ميجابكسل، والتي لا تدعم بعض الميزات الأحدث التي تقدمها إصدارات Pro و iPad (الجيل التاسع) و iPad mini (2021)، مثل Center Stage.

هناك نوعان من مكبرات الصوت مثل iPad (الجيل التاسع) بدلاً من أربعة مثل إصدارات iPad Pro، ويحتوي iPad Air (2020) على منفذ USB-C للشحن مثل iPad mini 6، بدلاً من Thunderbolt/USB 4 مثل iPad Pro 11.

جهاز iPad Pro 11 (2021)

الأبعاد: 247.6 × 178.5 × 5.9 ملم

الوزن: 466 جرام

الشاشة: 11 بوصة بدقة 2388 × 1668،True Tone ، ProMotion

التخزين: 64 جيجابايت (2018)، 128 جيجابايت (2020)، 256 جيجابايت، 512 جيجابايت، 1 تيرابايت، 2 تيرابايت

الاتصال: شبكة Wi-Fi وشبكة خلوية

البطارية: تصل إلى 10 ساعات

الألوان: فضي، رمادي

جاء iPad Pro 11 بعد إصدار iPad Pro 10.5 بتصميم جديد تمامًا في عام 2018 وتم تحديثه عام 2020 ومؤخراً عام 2021. ولقد تخلى الجهاز عن وظيفة Touch ID لصالح Face ID، كما انه تخلص من الحواف الألومنيوم ليأتي بتصميم محسن أكثر، مثل iPad Air و iPad mini.

قامت أبل بتضمين معالج M1 في iPad Pro 11، وهو نفس المعالج الموجود في أجهزة Mac الجديدة، لذا فهو قوي جدًا. كما انه يأتي بخيار ذاكرة عشوائية بسعة 8 جيجابايت أو 16 جيجابايت وخيار تخزين بسعة 2 تيرابايت، وعلاوةً على ذلك فهو يدعم اتصال الجيل الخامس.

هناك أيضًا كاميرا أمامية محسنة مقارنة بسابقتها، مع دعم Center Stage الذي يرى مسار الكاميرا ويتبعك في جميع أنحاء الغرفة.

يأتي الجهاز متوافق أيضًا مع الجيل الثاني من Apple Pencil، والذي يتم توصيله مغناطيسيًا وشحنه لاسلكيًا. ولقد تم استبدال منفذ USB-C بمنفذ Thunderbolt/USB 4 لجهاز iPad Pro الجديد، مما يسمح بنقل أسرع للبيانات.

جهاز iPad Pro 12.9 (2021)

الأبعاد: 280.6 × 214.9 × 6.4 ملم

الوزن: 682 جرام

الشاشة: 12.9 بوصة بدقة 2732 × 2048، True Tone

التخزين: 128 جيجابايت، 256 جيجابايت، 512 جيجابايت، 1 تيرابايت، 2 تيرابايت

الاتصال: شبكة Wi-Fi وشبكة خلوية

البطارية: تصل إلى 10 ساعات

الألوان: فضي، رمادي

في عام 2018، قدمت أبل جهاز iPad Pro 12.9 بتصميم محسن تمامًا مع حواف أنحف وبدون زر الصفحة الرئيسية أو Touch ID مع حواف مسطحة. وسمح هذا التصميم الجديد لإصدارات 12.9 بتقليل الحجم مقارنة بالإصدار القديم 12.9، على الرغم من تقديم نفس الحجم الشاشة. ويواصل إصدار 2021 مع هذا التصميم، على الرغم من أنه يضيف شاشة XDR.

كما انه يعمل بمعالج M1، مثل إصدار 11 بوصة وأحدث أجهزة Mac. بالإضافة إلى انه مزود بكاميرا أمامية متطورة مع عدد من الميزات الإضافية.

هناك أيضًا ما يصل إلى 2 تيرابايت من التخزين، وخيار 8 جيجابايت أو 16 جيجابايت من الذاكرة العشوائية، بالإضافة إلى منفذ Thunderbolt /USB 4 للشحن الداخلي والخارجي، وقدرات 5G في إصداري Wi-Fi و Cellular.

تظل الكاميرا الخلفية هي مثلها الموجودة بإصدار 2020 وتأتي خاصية Face ID أعلى الشاشة.

يأتي iPad Pro 12.9 متوافق مع الجيل الثاني من Apple Pencil والذي يتم توصيله مغناطيسيًا بالجهاز ويتم شحنه لاسلكيًا عند توصيله.

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