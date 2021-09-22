تكنولوجيا: الإعلان عن أقوى أجهزة الحاسب الدفتري من مايكروسوفت Surface Studio

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت عملاق البرمجيات اليوم عن أقوى إصدار للشركة من أجهزة الحاسب الدفتري Surface Studio، الذي يأتي بتصميم يدعم تحول الغطاء لحمل الشاشة.

يتميز جهاز Surface Studio الذي أعلن عنه اليوم في حدث مايكروسوفت بشاشة تدعم خاصية اللمس وتأتي بحجم 14.4 إنش، ومعدل تحديث 120Hz.

كما تدعم الشاشة تقنية Dolby Vision HDR، لذا تتمتع شاشة هذا الإصدار بتجربة سلسة في التمرير على الشاشة، مع تجربة أكثر كفاءة في إستخدام قلم Surface Slim Pen 2 على الشاشة.

كما يتميز هذا الإصدار بشاشة تدعم السحب إلى الأمام إلى أعلى لوحة المفاتيح، كما يمكن سحب الشاشة إلى أسفل يتحول إلى حامل ليحاكي جهاز Surface Studio الكل في واحد.

أيضاً يتضمن Surface Studio فتحة تخزين، مع فتحة لقلم stylus، كما يأتي الجهاز بالجيل 11 من معالجات إنتل مع معالج H35 رباعي الأنوية، بقوة 35-w، مع نموذج Core i5 الذي يتميز بوزن 1.73 كجم، مع نموذج Core i7 بوزن 1.82 كجم.

ويتميز الجهاز بكرت شاشة Intel Iris Xe والذي يتوفر لنموذج Core i5، بينما يأتي نموذج Core i7 بكرت شاشة NVIDIA’s RTX 3050 Ti بذاكرة 4 جيجا بايت رام في GDDR6، ومن المقرر أن يبدأ Surface Studio من سعر 1600 دولار.

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