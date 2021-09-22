شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جوجل تحدث الخرائط و Tasks Meet والمزيد للعمل بشكل أفضل مع iOS 15 و iPad 15 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حدثت جوجل تطبيقاتها وخدماتها للاستفادة من أنظمة التشغيل الجديدة من أبل، iOS 15 و iPadOS 15، حيث أوضحت الشركة الميزات الجديدة ذات الصلة بنظام iOS 15 والتغييرات التي ستظهرها تطبيقاتها في منشور مدونة رسمي.

ولعل أهم شيء توضحه المدونة هو كيفية تعامل Gmail و Meet و Tasks و Maps وتطبيقات جوجل الأخرى مع الإشعارات في iOS15 مع تشغيل وضع التركيز، وذكرت الشركة أنها قامت بتحديث تطبيقاتها للعمل مع وضع التركيز وجعل الإخطارات ذات صلة وفي الوقت المناسب قدر الإمكان.

وأوضحت الشركة أنه مع تمكين وضع التركيز البؤري، ستنتقل الإشعارات التي لا تتطلب الانتباه على الفور ويمكن التعامل معها لاحقًا، إلى مركز الإشعارات، وستمر الإشعارات المهمة، مثل التوجيهات من خرائط جوجل وتنبيهات المهام كما ينبغي ولن يتم إسكاتها.

وأضافت جوجل أيضًا أدوات صور جوجل و YouTube Music أكبر حجمًا لأجهزة iPad، وهذا، وفقًا للشركة، سيسمح للمستخدمين بالوصول بسهولة إلى أفضل ذكرياتهم من صور جوجل والموسيقى المفضلة مباشرة من شاشة iPad الرئيسية.

أما ميزة أخرى تضيفها جوجل هي القدرة على تشغيل الموسيقى مباشرة في تطبيق YouTube Music عند البحث عن شيء ما في Spotlight، وسيبدأ طرح جميع الميزات والأدوات الجديدة في الأسابيع المقبلة لجميع مستخدمي iPhone و iPad.