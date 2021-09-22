شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أبل لن تطلق نسخة Mini من هواتف أيفون بداية من 2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرحت أبل لأول مرة نسخة أيفون "mini" في عام 2020، ثم فاجأت الشركة التي تتخذ من كوبرتينو مقراً لها الجميع بإطلاق أيفون 12 mini كأفضل أيفون بسعر معقول ضمن سلسلة أيفون 12.

واستمر الاتجاه هذا العام مع إطلاق أيفون 13 mini في وقت سابق من هذا الشهر، فيما يقول أحد المسربين الآن أنه لا يمكن أن يكون هناك أيفون "صغير" في عام 2023 وأن أيفون 13 mini قد يكون آخر جهاز أيفون "صغير".

وقد شارك المسرب الشهير جون بروسر جزء من المعلومات عبر منشور على Twitter، حيث قال:"لن يكون هناك أيفون 14 ميني العام المقبل، لذا، إذا كنت تفكر في تجربة نسخ"ميني"، فإن الـ 13 ميني هي فرصتك الأخيرة ".

وفي حال لم تكن على علم، ورد أن أبل خفضت إنتاج أيفون 12 mini بنسبة 70 ٪ في وقت سابق من هذا العام، وقيل بعد ذلك أن الجهاز عانى من ضعف المبيعات مقارنة بطرازات أيفون 12 الأخرى.

وفي الوقت نفسه، يأتي هاتف أيفون 13 mini الجديد كليًا بشاشة Super Retina OLED مقاس 5.4 بوصة، ويأتي مدعومًا بمجموعة شرائح أبل A15 Bionic ويعمل بنظام iOS 15 خارج الصندوق.

ويأتي أبل أيفون 13 mini بتصنيف IP68 ومقاوم للرذاذ والماء والغبار، وإنه مزود بنظام كاميرا مزدوج 12 ميجا بيكسل في الخلف يتكون من مستشعر عريض ومستشعر واسع للغاية، لصور السيلفي، يحتوي الهاتف على كاميرا True Depth بدقة 12 ميجابكسل في الأمام.