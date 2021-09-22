شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: يعني إيه؟.. فيس بوك يطلق جهازين جديدين Portal للاتصال بالفيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف فيس بوك النقاب عن نسختين جديدتين من أجهزة الاتصال بالفيديو Portal ، بما في ذلك أول نسخة محمولة من الأجهزة، حيث يمكن رفع نسخة Portal Go من قاعدة الشحن ونقله مع المستخدم لاسلكيًا لأول مرة ويحتوي على شاشة 10 بوصة وكاميرا بدقة 12 ميجابكسل.

كما ستنضم إليه Portal + الجديدة التي تحتوي أيضًا على كاميرا بدقة 12 ميجابكسل ، ولكنها تضم ​​شاشة أكبر بحجم 14 بوصة، وسيتم طرح كلا الجهازين للبيع في 19 أكتوبر.

وبدأ فيس بوك في بيع مراكز مكالمات الفيديو في المملكة المتحدة في عام 2019 ، ومثل الإصدارات السابقة ، ستأتي البوابات الجديدة بعدد من عناصر التحكم في الخصوصية المضمنة لتخفيف أي مخاوف بشأن أمان الجهاز، ويمكن حماية كلا الجهازين بقفل شاشة ورمز مرور ويتضمنان عناصر تحكم لتعطيل الميكروفون واستخدام غطاء العدسة المدمج لحظر الكاميرا فعليًا.

وإلى جانب الأجهزة الجديدة ، أعلن فيس بوك عن عدد من التحديثات لتجربة Portal ، بما في ذلك التأكيد على أن دعم Microsoft Teams سيبدأ في ديسمبر، ويتم أيضًا تقديم أداة WhatsApp الجديدة لدعم الأجهزة المتعددة ، والتي يتم اختبارها حاليًا وتمكن الأشخاص من استخدام WhatsApp على هواتفهم وما يصل إلى أربعة أجهزة ذكية أخرى في وقت واحد ، إلى Portal.

وفي الوقت نفسه ، ستحتوي الأجهزة أيضًا على وضع منزلي جديد ، والذي يسمح للمالك بتعيين التطبيقات وجهات الاتصال المختلفة التي يمكن الوصول إليها من قبل أي شخص يرغب في استخدام البوابة ، وما يجب أن يكون بعيدًا عن متناول الاستخدام الجماعي، وأكد فيس بوك أن سعر Portal Go الجديد سيبلغ 199 جنيهًا إسترلينيًا وسيكلف Portal + 349 جنيهًا إسترلينيًا.