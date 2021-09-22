تكنولوجيا: الإعلان الرسمي عن جهاز Surface Pro 8 مع Surface Pen جديد

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت مايكروسوفت رسمياً عن جهاز Surface Pro 8 الذي ينطلق بشاشة PixelSense Flow بحجم 13 إنش، ومعدل تحديث 120Hz.

يدعم جهاز Surface Pro 8 الجديد من مايكروسوفت تقنية Dolby Vision في الشاشة، مع تقنية الألوان التكيفية، كما يأتي الجهاز بالجيل 11 من معالجات إنتل، وكرت شاشة يقدم آداء أفضل بنسبة 75% مقارنة بالجيل السابق من أجهزة Pro.

كما يأتي الجهاز بذاكرة عشوائية 32 جيجا بايت رام، وتدعم البطارية في الجهاز عمر شحن يصل إلى 16 ساعة، ويأتي هذا الإصدار بترقية في قلم stylus، حيث يتوافق Surface Slim Pen 2 مع لوحة مفاتيح Signature Surface Pro، ويأتي القلم بميزة الإستجابة اللمسية.

وتدعم مايكروسوفت هذا الإصدار بمنفذ Thunderbolt للمرة الأولى، حيث يتضمن الجهاز اثنان من منافذ Thunderbolt 4 لدعم نقل البيانات بسرعة أكبر.

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