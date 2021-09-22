تكنولوجيا: حقيبة ظهر روبوتية تتبعك أينما كنت تتجول.. تعرف عليها

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - في عام 2019، أصدرت شركة Piaggio Fast Forward الإصدار الأول لحقيبة نقل بضائع روبوتية للمشاة، وأطلق عليها اسم Gita. والآن بعد عامين، تستعد الشركة لإطلاق إصدار أصغر وأكثر ذكاءً من هذه الحقيبة والتي يطلق عليها Gitamini في شهر أكتوبر المقبل.

جاءت Gita الاصلية مع حجم حمولة يصل إلى ما يقرب من 2000 بوصة مكعبة وكانت قادرة على حمل ما يصل إلى 44 رطل من المعدات والمشي بسرعة قصوى تبلغ 22 ميلاً في الساعة.

وهي عبارة عن آلة كبيرة جدًا لدرجة انها قادرة على حمل عربات تسوق ودراجات. ومع ذلك، فإن حجم Gita جعلها مسؤولية تجاه المشاة الآخرين عند التنقل على الأرصفة المزدحمة، وخاصة الإصدارات السابقة التي اعتمدت على جهاز تعقب مثبت على الحزام لمعرفة مكان أصحابها.

ومن ناحية أخرى، تأتي Gitamini بحجم حمولة يصل إلى 990 بوصة مكعبة، وهي تزن 28 رطلاً فقط. يمكن أن تحمل هذه الحقيبة ما يصل إلى 20 رطلاً من المعدات، وبفضل المقابض الخارجية يمكن بسهولة رفعها فوق الحواجز والسلالم والعوائق الأخرى حتى عندما تكون معبأة بالكامل.

تم تصنيف Gitamini بمدى أقصى يبلغ 21 ميلاً أو حوالي ست ساعات من الاستخدام قبل الحاجة إلى إعادة الشحن. ومع ضغطة زر واحدة على اللوحة، ستتمكن الحقيبة من العثور على مالكها بكل سهولة والتعرف عليه وتتبعه باستخدام الإشارات المرئية والرادارية مثل اللون والحركة. جدير بالذكر ان الحقيبة لا تتطلب اتصالاً بشبكة GPS أو شبكة خلوية أو اتصال لاسلكي من أجل القيام بذلك.

كما تم تجهيزها بما تسميه الشركة “برنامج آداب المشاة”، والذي يقوم بتدريب الروبوت على اتباع مالكه على مسافة وسرعة آمنين مع توقع تحركات الأشخاص من حوله بشكل استباقي.

ويتم تشغيل عجلات الحقيبة بشكل مستقل، بينما يتم تخصيص محرك ثالث للحفاظ على توازن الروبوت عند التسارع والفرملة.

من المقرر أن يتم طرح Gitamini للبيع بسعر 1850 دولار في 15 أكتوبر، بينما ستشهد Gita الأصلية انخفاض في السعر لتصل إلى 3250 دولار.

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