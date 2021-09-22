تكنولوجيا: مقطع فيديو يستعرض تصميم هاتف Pixel 6 Pro المرتقب من جوجل

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت التسريبات الماضية عن تصميم هواتف جوجل المرتقبة Pixel 6 و Pixel 6 Pro، واليوم تم رصد مقطع فيديو يستعرض تصميم نموذج من هاتف Pixel 6 Pro.

ويظهر نموذج هاتف Pixel 6 Pro بشعار غير محدد في الجهة الخلفية في محاولة للتعتيم على الهاتف قبل الإعلان الرسمي، إلا أن تصميم الكاميرة الغير تقليدي يؤكد على أنه أحد الإصدارات المرتقبة من جوجل.

ويستعرض مقطع الفيديو الذي يستمر حتى 30 ثانية تصميم هاتف Pixel 6 Pro في كافة الإتجاهات، حيث يتوافق تصميم الهاتف مع التسريبات التي نشرت حول هذا الإصدار حتى الآن.

يذكر أن عملاق البحث لم تحدد بشكل رسمي حتى الآن الموعد المقرر للإعلان الرسمي عن سلسلة Pixel 6، إلا أن التسريبات التي جاءت حتى الآن تشير إلى خطط جوجل لعقد حدث في 19 من أكتوبر للإعلان عن الجيل الجديد من هواتف Pixel.

المصدر

اعلان





