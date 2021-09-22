تكنولوجيا: هواوي تتوسع في تقديم مجموعة من منتجاتها وخدماتها الرائدة لتلبية احتياجات قطاع الأعمال

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القاهرة - سامية سيد - أعلنت مجموعة هواوي لأعمال المستهلك، عن خطتها للتوسع في شراكاتها مع قطاعي الأعمال والمؤسسات من خلال توفير مجموعة من المنتجات التي تتناسب مع احتياجات هذا القطاع وتقديم تجربة المكتب الذكي الذي توفره هواوي عبر مجموعة من الأجهزة المختلفة القادرة على التزامن مع بعضها البعض والاتصال دون أي مشكلة وبميزات مختلفة وقدرات عالية ومواصفات فائقة.



هواوي تتوسع في تقديم مجموعة من منتجاتها وخدماتها الرائدة لتلبية احتياجات قطاع الأعمال

وتولي هواوي أهمية كبيرة خلال الفترة الحالية للعمل على تقديم منتجات تتوافق مع قطاع الأعمال ممزوجة بطابع هواوي المعتاد في أجهزتها من خفة الوزن، براعة التصميم، التواصل الآمن دون التضحية بالأداء القوي، حيث تسخر الشركة العديد من مواردها للتعاون مع هذا القطاع والتعاون معه في إطلاق المزيد من الخدمات والمنتجات المبتكرة التي تركز على الإنتاجية والعملية، بما يتوافق مع متطلبات قطاع الأعمال، مثل سلسلة الحواسب المحمولة MateBook B والتي سيتم إطلاقها في الربع الرابع من هذا العام بالإضافة إلى مجموعة من الأجهزة اللوحية اللتي تتناسب مع احتياجات قطاع الأعمال، والكمبيوتر المكتبي مثل MateStation S، وغيرها من الأجهزة المكتبية الأخرى مثل الطابعات والراوتر. كما قامت الشركة بالإعلان عن خططها لإطلاق أنظمة ذكية ومتكاملة للسيارات خلال النصف الثاني من العام القادم بالتعاون مع كبرى شركات السيارات في مصر وإتاحة حلول تكنولوجية جديدة من شأنها إحداث ثورة تكنولوجية بهذا القطاع.

هذا وقد قامت الشركة خلال الفترة الماضية بتنظيم لقاء موسع مع عدد كبير من شركائها من كبار العملاء والموزعين وممثلي عدد من كبار مؤسسات قطاع الأعمال، وذلك لعرض منتجات وخدمات هواوي في إطار تجربة المكتب الذكي والأجهزة المكتبية، وتعريفهم بالخطط التوسعية في التوزيع والتوريد، التي تقوم بتغيير مفهوم أجهزة المكتب الذكي وتقديم سيناريوهات متطورة من التعاون والترابط السلس بين الأجهزة المختلفة التي يستخدمها الأشخاص والشركات للعمل، وهو ما لاقي ترحيب كبير من كافة الحضور الذين أبدوا سعادتهم بقيام هواوي بتوفير هذه الحلول الذكية في السوق المصري والتي من شأنها رفع معدلات الإنتاجية والاعتمادية و هو ما سيدفعهم لتوسيع شراكاتهم وتعاونهم مع هواوي من أجل الحصول على هذه الخدمات والمنتجات.

وقد أكد بيك ين، رئيس هواوي مصر لأعمال المسهلك، "إن السوق المصري هي أحد أفضل الأسواق الواعدة في المنطقة حيث تسعى الشركة بالتحديد في الفترة المقبلة على التركيز على توفير مجموعة من المنتجات الذكية التي تناسب احتياجات قطاعي الأعمال والمؤسسات وتزويدهم بأحدث الأجهزة والتقنيات التي وصلت إليها الشركة في تجربة المكتب الذكي.، نقدم في الوقت الحالي موديلات جديدة من الحواسب المحمولة والأجهزة اللوحية التي تناسب الأعمال المكتبية المختلفة، مدعومة بمميزات عالية الكفاءة وخصائص تساهم في الترابط السلس والمتكامل".

هذا وقد أطلقت هواوي مجموعة "الأجهزة الفائقة" والتي تضم الحاسب المحمول HUAWEI MateBook D15 والجهاز اللوحي HUAWEI MatePad 11 وشاشة HUAWEI MateView ، حيث حققت المجموعة نجاحًا كبيرًا في السوق المصري وهو ما يعكس حرص الشركة الدائم على توفير سُبل الابتكار وتعزيز أجهزتها بكافة الحلول التكنولوجية المتطورة إيمانًا من الشركة بدورها في صياغة معايير جديدة لسوق الأجهزة الالكترونية بما تمتلكه من خبرات وتقنيات متطورة تساهم في تلبية كافة احتياجات المستهلكين في السوق المصري.

ومن الجدير بالذكر أن شركة هواوي لديها خطط مستمرة للابتكار والتطوير لجميع جوانب وخصائص أجهزتها وخدماتها، كجزء من خطتها المتكاملة لتقديم تجربة مستخدم متكاملة، تُمكن المستخدمين من الاستفادة بأقصى قدرات أجهزتهم من الترابط والعملية، سواء في سيناريوهات العمل أو الدراسة أو الترفيه. كما قامت الشركة بضخ استثمارات كبيرة لتوسيع عملياتها في مصر، وأبرزها زيادة عدد الموظفين بنسبة 40% على مدار الأشهر الماضية، ليصبح لدى الشركة ما يقرب من 1000 موظف بأغلبية الموظفين من المصريين بنسبة 95%، تماشياً مع سياسة وخطط الشركة.