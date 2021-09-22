شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أمازون تكافئ عمالا تم تطعيمهم بسيارات مجانية للتشجيع على اللقاح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - منحت شركة أمازون سيارات ومكافآت نقدية قدرها 100 ألف دولار لمجموعة من عمال المستودعات المُلقحين كجزء من المسابقات الجارية لتشجيع الموظفين على التلقيح، وفقا لموقع البوابة العربية للاخبار التقنية .

وحصل أربعة من عمال المستودعات وموظف في شركة Whole Foods على سيارات تصل قيمتها إلى 40 ألف دولار. وذلك بعد أن قدموا دليلاً على تطعيم فيروس كورونا.

وأعلنت الشركة عن هذا الأمر من خلال منشور إنستاجرام عبر حسابها Amazon Vest Life، الذي ينشر الأخبار والمحتوى حول نمط الحياة لموظفي الخط الأمامي.

وقالت الشركة في منشور منفصل عبر إنستاجرام حصل ثلاثة من موظفي المستودعات وموظفي Whole Foods في الأسبوع الماضي على جوائز نقدية قدرها 100 ألف دولار بسبب الحصول على التطعيم.

وأطلقت أمازون في شهر أغسطس مسابقة يانصيب لمكافأة الموظفين الذين حصلوا على لقاح فيروس كورونا وتشجيع الرافضين للحصول على اللقاحات.

ويطلق على المسابقة اسم Max Your Vax، وهي توفر للموظفين فرصة للفوز بسيارات وأسبوع إجازة مدفوعة الأجر كاملة مع حزمة إجازة بقيمة 12000 دولار، بالإضافة إلى جوائز نقدية بقيمة 100 ألف دولار و 500 ألف دولار.

وتمنح 18 جائزة تبلغ قيمتها ما يقرب من 2 مليون دولار هذا الشهر حتى 21 أكتوبر، وفقًا لأمازون. وللمشاركة، يقدم الموظفون دليلًا على أنهم تلقوا التطعيم بالكامل عبر موقع ويب داخلي.

وقالت الشركة إنها تعتقد أن التطعيم أمر بالغ الأهمية للموظفين لحماية أنفسهم والمجتمعات. وأضافت الشركة أن أمازون أقامت أكثر من 1500 حدث تطعيم في الموقع للموظفين وعائلاتهم.

ولم تطلب أمازون من العاملين في الخطوط الأمامية أن يحصلوا على التطعيم. ولكن هذه المسابقة هي بمثابة تنبيه لتشجيع التطعيم.

أمازون تشجع على تلقي اللقاح

وعرضت الشركة أيضًا مكافآت تصل إلى 100 دولار للموظفين والموظفين الجدد الذين أظهروا دليلًا على التطعيم.

وتحرص أمازون على تلقي مئات الآلاف من العاملين في الخطوط الأمامية للتطعيم. حيث ينتشر متغير كوفيد دلتا بسرعة في جميع أنحاء العالم.

واستأنفت الشركة بعض تدابير السلامة المتعلقة بفيروس كورونا التي كانت سارية سابقًا. بما في ذلك تفويضات الأقنعة في مستودعات الولايات المتحدة.

بالإضافة إلى ذلك تعمل الشركة على إعادة تشغيل برنامج اختبار فيروس كورونا في مستودعاتها بعد إنهاء مرافق الاختبار في الموقع، حسبما ذكرت صحيفة سياتل تايمز.