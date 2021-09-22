شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تقرير: لغات التصفير البشرية نموذج لكيفية دراسة الاتصال بين الدلافين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الصفير أثناء العمل ليس مجرد إلهاء لبعض الناس، إنما هناك أكثر من 80 ثقافة تستخدم شكلاً من أشكال التصفير من لغتهم الأم للتواصل عبر مسافات طويلة، ويعتقد فريق متعدد التخصصات من العلماء أن بعض لغات التصفير هذه يمكن أن تكون بمثابة نموذج لتوضيح كيفية تشفير المعلومات فى اتصالات صافرة الدولفين، ولقد طرحوا قضيتهم في ورقة بحثية جديدة نُشرت في مجلة Frontiers in

ووفقا لموقع " space " هناك تطور فى الكلام البشرى الذى يتعرض للصفير ويوجد فى الغالب فى الأماكن التى يعيش فيها الناس فى تضاريس وعرة ، مثل الجبال أو الغابات الكثيفة ، لأن الأصوات تحمل أبعد بكثير من الكلام العادي أو حتى الصراخ وبينما تختلف لغات التصفير باختلاف المنطقة والثقافة ، فإن المبدأ الأساسي هو نفسه: أن يبسط الناس الكلمات من خلال مقطعًا من الكلام إلى مقطع لفظى ، فى ألحان صفارة.

ويمكن للمصفرين المدربين فهم كمية مذهلة من المعلومات في اللغة المصفرة ، وهنا ظهرت فكرة أن الكلام الذى يتسم به البشر يمكن أن يكون أيضًا نموذجًا لكيفية تواصل الثدييات مثل الدلافين قارورية الأنف لأول مرة فى الستينيات من القرن الماضى مع عمل رينيه جاي بوسنيل وهو الباحث الفرنسى الذى كان رائدًا فى دراسة لغات التصفير في الآونة الأخيرة ، وتعاون بعض زملاء Busnel السابقين لاستكشاف التآزر المحتمل بين الدلافين ذات الأنف الزجاجي والبشر ، الذين يمتلكون دماغًا أكبر بالنسبة لحجم الجسم على هذا الكوكب.

في حين أن البشر والدلافين ينتجون الأصوات وينقلون المعلومات بشكل مختلف ، فإن البنية والسمات الموجودة عبر لغات صافرة الإنسان قد توفر رؤى حول كيفية ترميز الدلافين ذات الأنف القارورة للمعلومات المعقدة ، وفقًا للمؤلفة المشاركة الدكتورة ديانا ريس ، أستاذة علم النفس في كلية هانتر بالولايات المتحدة وهى من الدول التي تركز أبحاثها على فهم الإدراك والتواصل في الدلافين والحيتانيات الأخرى

وقدم المؤلف الرئيسي الدكتور جوليان ماير ، وهو عالم لغوي في مختبر جيبسا في مركز الأبحاث الوطني الفرنسي (CNRS) ، هذا المثال: تعتمد قدرة المستمع على فك شفرة اللغة البشرية أو الكلام الصفير على الكفاءة اللغوية للمستمع ، مثل فهم الصوتيات ، وحدة صوت يمكنها التمييز بين كلمة وأخرى. ومع ذلك ، فإن صور الأصوات المسماة بالموجات الصوتية لا يتم تقسيمها دائمًا بواسطة الصمت بين هذه الوحدات في خطاب التصفير البشرى.

وأشار ريس إلى أنه "على النقيض من ذلك ، فإن العلماء الذين يحاولون فك شفرة اتصال الدلافين وأنواع الصفير الأخرى غالبًا ما يصنفون الصفارات بناءً على الفترات الصامتة بين الصفارات". بعبارة أخرى ، قد يحتاج الباحثون إلى إعادة التفكير في كيفية تصنيفهم للتواصل مع حيوانات الصفير استنادًا إلى ما تكشفه مخططات الموجات فوق الصوتية حول كيفية نقل المعلومات هيكليًا في خطاب التصفير البشري

ويخطط ماير وريس والمؤلف المشارك الدكتور مارسيلو ماجناسكو ، عالم الفيزياء الحيوية والأستاذ في جامعة روكفلر ، لتطبيق هذه الأفكار وغيرها من الأفكار التي تمت مناقشتها في ورقتهم لتطوير تقنيات جديدة لتحليل صفارات الدلافين، وسوف يستفيدون من بيانات صافرة الدلافين التى جمعتها Reiss و Magnasco مع قاعدة بيانات حول الكلام الصفير الذي كان ماير يجمعه منذ عام 2003 مع CNRS ، و Collegium of Lyon ، و Museu Paraense Emílio Goeldi في البرازيل والعديد من جمعيات الأبحاث غير الربحية التي تركز على التصفير .

وقال ماير: "في هذه البيانات ، على سبيل المثال ، سنطور خوارزميات جديدة ونختبر بعض الفرضيات حول البنية التوافقية" ، مشيرًا إلى اللبنات الأساسية للغة مثل الصوتيات التى يمكن دمجها لنقل المعنى.

وأشار ماجناسكو إلى أن العلماء يستخدمون بالفعل التعلم الآلى والذكاء الاصطناعى للمساعدة فى تتبع الدلافين فى مقاطع الفيديو وحتى لتحديد مكالمات الدلافين، ومع ذلك ، قال ريس ، للحصول على خوارزمية ذكاء اصطناعي قادرة على "فك تشفير" اتصال صافرة الدلفين ، "نحتاج إلى معرفة الحد الأدنى من وحدة الصوت ذي المعنى ، وكيفية تنظيمها ، وكيفية عملها .