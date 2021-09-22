تكنولوجيا: سلسلة Meizu 18s تنطلق في الصين بتحسينات في الآداء وقدرة البطارية

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - قدمت شركة Meizu سلسلة Meizu 18s في السوق الصيني اليوم بتحسينات في الآداء وسعة البطارية وأيضاً نظام التبريد.

يتميز هاتف AMOLED بشاشة AMOLED بحجم 6.2 إنش وجودة عرض QHD Plus، ومعدل تحديث 120Hz، بينما يأتي هاتف Meizu 18s Pro بحجم شاشة 6.7 إنش، وشاشة AMOLED تتميز أيضاً بجودة عرض QHD Plus، ومعدل تحديث 120Hz.

وتنطلق سلسلة Meizu 18s بتحسينات في الآداء والبطارية، حيث ينطلق Meizu 18s بقدرة بطارية 3910 mAh ويدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 36W، بينما يأتي هاتف Meizu 18s Pro بقدرة بطارية 4410 mAh وتقنية الشحن السريع بقدرة 40W.

كما تم تحسين آداء الهاتفين في الألعاب بفضل تقنية Game Mode 5.0 التي ستقدم أفضل آداء في الألعاب مع دعم لمس سريع، كما يأتي نظام التبريد بتحسينات للحفاظ على درجة الحرارة، مع “تقنية التحكم الديناميكي في درجة الحرارة في الوقت الفعلي”.

الكاميرة في هاتفي Meizu 18s و 18s Pro

يأتي هاتف Meizu 18s بمستشعر رئيسي بدقة 64 ميجا بيكسل، مع مستشعر بدقة 16 ميجا بيكسل وأخر بدقة 8 ميجا بيكسل، وكاميرة أمامية بدقة 16 ميجا بيكسل.

كما ينطلق هاتف Meizu 18s Pro بمستشعر رئيسي بدقة 50 ميجا بيكسل، مع مستشعر بدقة 32 ميجا بيكسل، وأخر بدقة 8 ميجا بيكسل، ومستشعر 0.3 ميجا بيكسل، كما تأتي الكاميرة الأمامية في الهاتف بدقة 44 ميجا بيكسل.

أيضاً ينطلق الهاتفين بخوارزمية “Rainbow Soft “، التي تجلب تحسينات في نمط تصوير portrait، وتسجيل الفيديو، وأيضاً التصوير الليلي، كما يدعم آداء أفضل في التثبيت، أيضاً تدعم الخوارزمية الجديدة إلتقاط حتى 10 صور بثبات أكثر.

كما يدعم الهاتفين ذاكرة عشوائية LPDDR5، وسعة تخزين UFS 3.1، لدعم تحميل أسرع للتطبيقات، أيضاً تأتي هذه الإصدارات بتقنية Wi-Fi 6، مع مستشعر للبصمة مدمج في الشاشة.

أسعار سلسلة Meizu 18s

سعر هاتف Meizu 18s

نموذج بذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت رام وسعة تخزين 128 جيجا بايت بسعر 571 دولار

نموذج بذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت رام وسعة تخزين 256 جيجا بايت بسعر 618 دولار

نموذج بذاكرة عشوائية 12 جيجا بايت رام وسعة تخزين 256 جيجا بايت بسعر 665 دولار.

سعر هاتف Meizu 18s Pro

نموذج بذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت رام وسعة تخزين 128 جيجا بايت بسعر 711 دولار

نموذج بذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت رام وسعة تخزين 256 جيجا بايت بسعر 773 دولار

نموذج بذاكرة عشوائية 12 جيجا بايت رام وسعة تخزين 256 جيجا بايت بسعر 834 دولار.

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