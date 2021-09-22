تكنولوجيا: Honor تستعد للإعلان عن جهاز Honor Tablet V7 في 26 من سبتمبر

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - نشرت Honor إعلان تشويقي اليوم أكدت من خلاله على خططها لإطلاق جهاز Honor Tablet V7 اللوحي في حدث يعقد في 26 من سبتمبر.

كانت شركة Honor قد أعلنت عن حهاز Tablet V7 Pro اللوحي في حدث عقد خلال شهر أغسطس الماضي، واليوم تستعد الشركة لإطلاق الإصدار الرئيسي.

وينطلق الإصدار الرئيسي Tablet V7 رسمياً في 26 من سبتمبر الجاري، حيث من المتوقع أن يأتي بمواصفات أقل من إصدار Pro وأيضاً بتصميم مختلف وفقاً لصورة الجهاز التي تظهر في الإعلان التشويقي.

أيضاً من المتوقع أن يأتي جهاز Honor Tablet V7 خارج السوق الصيني بعنوان Pad V7، ويضم الجهاز زر التشغيل وزر التحكم في الصوتيات في الجانب الأيسر من إطار الجهاز، كما يتميز الجهاز بزوايا مستديرة، وهو تصميم لا يتوافق مع تثبيت Magic Pencil 2 الجديد مغناطيسياً في الجهاز.

وتشير التسريبات إلى أن الجهاز اللوحي يأتي برقاقة معالج Dimensity 1300T، أيضاً من المتوقع ألا يدعم الجهاز خدمات جوجل في السوق الصيني، لذا نترقب الإعلان الرسمي لمزيد من التفاصيل عن الجهاز اللوحي.

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