تكنولوجيا: تي سي إل إليكترونيكس تطلق السلسلة العاشرة من أجهزة التلفاز X925 بتقنية ميني ليد المتميزة وأداء بدقة 8K

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تؤكد تي سي إل الاحتفاظ بمركزها القيادي في صناعة أجهزة التلفاز بتقنية ميني

أعلنت تي سي إل إليكترونيكس، إحدى الشركات الرائدة عالميًّا في صناعة أجهزة التلفاز والإلكترونيات الاستهلاكية، اليوم عن إطلاق سلسلتها العاشرة (X) من أجهزة التلفاز في سوق الشرق الأوسط. سوف تتوفر أجهزة التلفاز X925 بـشاشات يتراوح حجمها بين 65 و75 بوصة. توفر تقنية ميني ليد (مصابيح الليد الصغيرة) المزودة بها أجهزة X925 للمشاهدين تجربة مشاهدة منقطعة النظير من خلال استخدام مصابيح ليد صغيرة بأعداد أكبر تعمل على زيادة مساحات التحكم في التباين، وبالتالي زيادة قدرة الشاشة على عرض تفاصيل أكثر وتقديم إضاءة ذكية سلسة ومدى ديناميكي عالي أوسع. تم اعتماد سلسلة X925 من جمعية تقنية العرض بدقة 8K لضمان تجربة مشاهدة بدقة 8K، مما يسمح لها بتقديم دقة 8K وأداء 8K عالٍ لمشاهدة المحتوى بأفضل وضوح للصورة متوفر في الأسواق.

صرّح كيفن وانغ، المدير التنفيذي لشركة تي سي إل للصناعات القابضة ليمتد وتي سي إل إليكترونيكس قائلًا “نفخر في تي سي إل بتحقيق هدفنا بأن نصبح قائد حقيقي في أجهزة التلفاز التي تعمل بتقنية ميني ليد، فبفضل تقنية الميني ليد من تي سي إل تتميز سلسلة (X) بأداء فائق وسوف تحصد هذه الأجهزة مكانها الرائد في سوق التليفزيونات الليد المتميزة. سوف تقدم أجهزة X925 تجربة مشاهدة تفوق الخيال بأداء صوتي عالٍ لمشاهدة البرامج الرياضية والبرامج التلفزيونية والأفلام. كما أنها تقدّم تجربة غامرة منفردة لهواة الألعاب، وتُعزز أنماط الحياة الذكية من خلال إمكانية الاتصال بالإنترنت المحسنة.”

جودة صورة وصوت مذهلة

مع تقنية كيو ليد من تي سي إل، تعزز أجهزة X925 من مستوى اللون لأكثر من 100% مع أكثر من مليون درجة لون. تُنسخ جميع الصور بعمق فائق شبيه بالعمق ثلاثي الأبعاد لتقديم تجربة غامرة بالكامل للمشاهد في كل لحظة وكل مشهد. إن عملية استنساخ الألوان المحسنة تعني تقديم ألوان أكثر وضوحًا وواقعية مع تأكيد سطوع اللون الأبيض وزيادة وضوح اللون الأسود أو الألون الداكنة. ولتقديم تجربة صوت محترفة، تم تزويد أجهزة X925 بقناة صوت 2.1 عالية الجودة ليستمتع المشاهدين بتواصل أعمق واتصالاً أقوى بالمحتوى الظاهر على الشاشة. تتميز أنظمتها السمعية الرائدة في هذه الصناعة باستخدام أجهزة من أونكيو وتقنيات صوت مثل التقنيات الصوتية الغامرة من ®Dolby Atmos التي تأخذ المشاهد إلى داخل الحدث مع الاستمتاع بصوت أقوى وأكثر احتواءًا يتدفق من الشاشة ليعُمّ أرجاء المكان.

تجربة ألعاب لا مثيل لها

تأتي أجهزة X925 مزودة بتقنية (Game Master) من تي سي إل لتلبية رغبات محبي الألعاب المتطلعين للمزيد. بفضل تقنية تقدير الحركة وتعويضها (MEMC) بقدرة 120 هرتز، والتعويض الديناميكي بمعدل تحديث عالٍ وخفض تعاقب الألوان وتقليل التشوش والاهتزاز إلى أدنى حد، تُقدّم أجهزة X925 كل صورة ومشهد بسلاسة فائقة. تتميز حزمة Game Master في أجهزة X925 بتوفير واجهة متعددة الوسائط عالية الوضوح بمقاس 2.1 لتقديم أفضل دقة ممكنة للصورة وأوضح صوت من أجل الألعاب والعروض التلفزيونية والأفلام. علاوةً على ذلك، يضمن لك معدل التحديث المتغير ووضعية أقل وقت استجابة التلقائية، وقناة إرجاع الصوت المدعوم، وواي فاي 6 مع خوارزميات برمجيات تي سي إل الخاصة صورة رائعة حتى مع مشاهد الألعاب سريعة الحركة مع انخفاض تباطؤ الإدخال.

ترفيه ممتع من جوجل تي في من تي سي إل

تأتي أجهزة X925 مزودة بتقنية جوجل تي في التي تسمح بالوصول إلى مئات بل الآلاف من خيارات المحتوى المجمعة في خدمات البث. تجمع تقنية جوجل تي في من تي سي إل بين تقنية ميني ليد الرائدة في الصناعة من تي سي إل بدقة 8K وبين تقنيات كيو ليد مع تجارب جوجل الترفيهية الجديدة لمساعدة المستخدمين على استكشاف المحتوى المفضل لديهم والوصول إليه بدقة ممتازة على أحدث شاشات تي سي إل وبسرعة غير مسبوقة. تعمل أجهزة تلفزيون تي سي إل المزودة بجوجل على جمع الأفلام والبرامج والعروض المباشرة من التطبيقات والاشتراكات المختلفة وتنظيمها لكل مستخدم. فهي تُقدّم توصيات حسب حاجة كل مستخدم، وهكذا يستطيع مستخدمو تي سي إل استكشاف المزيد من الخيارات للمشاهدة؛ بل ويستطيع المشاهدون طلب جوجل بالبحث عن أفلام وبرامج والإجابة عن أسئلتهم والتحكم في أجهزة المنزل الذكية من خلال بصمة صوتهم عبر شاشات تي سي إل الكبيرة.

وظائف ذكية متنوعة

بفضل كاميرا ماجيك المغناطيسية التي تدمج بين تجربة التلفاز وتجربة التواصل الاجتماعي، تتيح أجهزة X925 إمكانيات اتصال غير محدودة إذ تحتوى هذه الأجهزة على تطبيق جوجل دو المثبت مسبقًا، مما يسمح بإجراء مكالمات فيديو فورية بصورة أسهل مع العائلة والأصدقاء، كما أنها مبرمجة مسبقًا مع مجموعة متنوعة من تعليمات الإيماءات، مما يتيح للمستخدمين التفاعل مع التلفاز بتحريك أيديهم بدلاً من جهاز التحكم عن بُعد أو الأوامر الصوتية.

رائد حقيقي في مجال أجهزة التلفاز بتقنية ميني ليد

عكفت تي سي إلى على تقديم تقنية ميني ليد إلى سلسلة X منذ عام 2018 عندما عرضت العلامة التجارية تقنية ميني ليد لأول مرة على شاشات التلفاز ، وبعد الإنتاج الضخم لأجهزة التلفاز بتقنية ميني ليد، أطلقت تي سي إلى جهاز X10 وهو أول تلفزيون يعمل بتقنية ميني ليد في العالم للسوق العالمية وتليفزيون 8-series الذي يعمل أيضًا بتقنية ميني ليد في أمريكا الشمالية، وقد اعتمدت تي سي إلى على هذه التجربة ونجحت في وضع الاجهزة التي تعمل بتقنية ميني ليد في المقدمة مع إدخال تقنية فيدريان ميني ليد في عام 2020.

كشفت تي سي إلى النقاب في معرض CES 2021 عن أحدث تقنياتها TCL OD Zero Mini LED وهي تقنية تعمل على تقليل المسافة بين طبقة الإضاءة الخلفية في ميني ليد وطبقة شاشة العرض البلوري إلى 0 ملم بصورة مذهلة. وبفضل هذا التطور المذهل، صممت تي سي إل تصميمًا رفيعًا للغاية لم يُرى من قبل في أجهزة التلفاز إل إي دي وإلى سي دي وسيتم تطبيق هذا التصميم قريبًا على المزيد من أجهزة التلفاز من تي سي إل في وقت لاحق من هذا العام، كما سيتم الإعلان عن المزيد من معلومات المبيعات في الأيام المقبلة.

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