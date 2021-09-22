شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مايكروسوفت تتجه لإطلاق Surface Pro 8..تفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تخطط مايكروسوفت لإطلاق أحدث جهاز لوحي Surface Pro 8 غدًا، كما سيشحن بأكبر تغييرات في تصميم الأجهزة والمواصفات منذ إطلاق Surface Pro 3 قبل أكثر من سبع سنوات. يبدو Surface Pro 8 وكأنه إعادة تصميم Surface Pro الذي طال انتظاره.

تخطط مايكروسوفت لجلب معظم عناصر التصميم الأنيقة لجهاز Surface Pro X إلى Surface Pro 8. وسيكون الجهاز اللوحي نفسه أكثر تقريبًا عند الحواف ، وستحتوي لوحة مفاتيح Surface الجديدة على قلم Surface رفيع جديد بالداخل تمامًا مثل Pro X وفقا لما نقله موقع The verege.

في حين أن الحواف الموجودة في الجزء العلوي والسفلي من Surface Pro 8 لن يتم التخلص منها تمامًا ، فإنها ستكون أصغر كثيرًا وستكون تقريبًا من الحافة إلى الحافة على الجانبين. ومع ذلك سيظل Surface Pro 8 أكثر سمكًا قليلاً من Pro X.

أتوقع أيضًا أن تستبدل مايكروسوفت شاشة Surface Pro 8 بلوحة 120 هرتز ستستفيد من ميزة معدل التحديث الديناميكي الجديدة في Windows 11. يشبه معدل التحديث الديناميكي طريقة عمل شاشات ProMotion ذات معدل التحديث العالي من Apple ، مما يسمح للشاشة بالتذبذب بين معدلات التحديث المختلفة اعتمادًا على المهام. تستخدم Microsoft شاشة Surface Pro 8 الجديدة بشكل أساسي لتعزيز أداء الكتابة بالحبر على الجهاز ، وجعل التمرير في صفحات الويب وتطبيقات معينة أكثر سلاسة.

ستكون تحسينات الكتابة بالحبر على Surface Pro 8 كبيرة بفضل هذه الشاشة الجديدة وقلم Surface Pen المحدث. كذلك سيكون نفس تصميم القلم النحيف الموجود في Pro X متاحًا في Pro 8 ، وتقوم مايكروسوفت بإجراء بعض التحسينات القوية.

تقوم مايكروسوفت أيضًا بالانتقال إلى Thunderbolt على Surface Pro 8 ، والتخلي عن منفذ USB-A والانتقال إلى منفذي USB-C اللذين سيدعمان عمليات نقل البيانات عالية السرعة. وهو مشابه لجهاز Surface Pro X الذي يأتي أيضًا بمنافذ USB-C مزدوجة.

عندما قمت بمراجعة Surface Pro 7 قبل عامين ، قلت "أتمنى أن يبدو هذا مثل Surface Pro X" ، ويقدم Pro 8 معظم تحسينات Pro X. تلتزم مايكروسوفت بشرائح Intel من الجيل الحادي عشر بالداخل ، مما يعني أن الاختلافات الكبيرة بين Surface Pro العادي و Surface Pro X ستعود إلى عمر البطارية والأداء.

إذا كان بإمكان Surface Pro 8 توفير عمر بطارية قوي ، فقد يكون هذا أفضل جهاز Surface Pro يعمل بنظام Intel على الإطلاق. بعد سنوات من تحسين تصميم Surface Pro 3 ، تم إعداد Surface Pro 8 لإصلاح التصميم في الوقت المناسب تمامًا لنظام التشغيل Windows 11 من خلال واجهة المستخدم المحدثة.